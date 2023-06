Scambio secco col Bayern, la Juve fa un capolavoro

Scambio col Bayern, parte il mercato della Juventus. Il peggio sembra davvero essere passato e ora si può iniziare a pensare alla Juventus che verrà

Ma il cielo è sempre più blu, cantava Rino Gaetano. Dalle parti della Continassa non sarà esattamente così, ma certamente il cielo sopra la Juventus è meno nero rispetto soltanto a qualche giorno fa prima che la giustizia sportiva mettesse la parola fine alle inchieste riguardanti il club bianconero.

Ancora un po’ di pazienza e dovrebbe finalmente arrivare “il giorno” dell’annuncio del nuovo direttore sportivo: Cristiano Giuntoli. Allora, e soltanto allora, partirà la nuova stagione della Juventus, con il relativo piano di messa a norma dei conti e successivo rafforzamento della rosa. L’argomento Massimiliano Allegri è sempre il primo della lista, ma occorre anche pensare alle prime decisioni da prendere sul mercato. Innanzitutto quelle riguardanti i prestiti in aria di ritorno.

Il centrocampista svedese, Dejan Kulusevski, sarà probabilmente riscattato dagli inglesi del Tottenham per la cifra pattuita, pari a 35 milioni di euro, mentre faranno sicuramente ritorno alla Continassa Arthur, Zakaria e McKennie che non verranno riscattati rispettivamente dal Liverpool, Chelsea e Leeds. I tre centrocampisti saranno, pertanto, immessi nuovamente sul mercato.

Scambio col Bayern, ritorna una vecchia tradizione

Per Arthur si è recentemente parlato di un’ipotesi targata Lazio, con Maurizio Sarri che vorrebbe provare a rilanciare il brasiliano ex Barcellona. Si partirebbe da un prestito con diritto di riscatto, ma l’elevato ingaggio del centrocampista rappresenta un ostacolo difficile da superare. E non soltanto per la società capitolina.

Per quanto riguarda, invece, Denis Zakaria, per lui si parla del Bayern Monaco. Ancora una volta il club bavarese potrebbe incrociare la società bianconera. Negli ultimi anni diverse volte biancorossi e bianconeri hanno intavolato, e concluso, trattative importanti. Andando a ritroso nel tempo tornano alla mente figure quali Douglas Costa, Benatia, Kohler, Coman, Vidal, Salihamidzic fino a de Ligt. Ora il nuovo affare sull’asse Torino-Monaco potrebbe essere uno scambio di prestiti che potrebbe coinvolgere lo juventino Denis Zakaria e il bavarese Ryan Gravenberch, centrocampista olandese di 21 anni.

Il giovane talento della nazionale olandese ha trovato poco spazio nello squadrone tedesco e la Juventus potrebbe rappresentare un’opportunità importante. L’ipotesi di scambio tra Zakaria e Gravenberch tra Juventus e Bayern Monaco potrebbe rappresentare l’occasione migliore per portare avanti, e chiudere, anche una altro grande, possibile affare tra i due club: Dusan Vlahovic. La volontà di acquistare il giocatore da parte del Bayern Monaco ha trovato la disponibilità della Juventus a parlarne, ma alle condizioni economiche dettate dalla società bianconera: 80 milioni di euro. L’offerta dei bavaresi è, al momento, ferma a 60 milioni di euro. La trattativa va avanti.