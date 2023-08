Calciomercato: scambio con l’Atalanta, l’attaccante sta andando a Torino

Va in porto lo scambio con l’Atalanta: le parti hanno trovato l’accordo, ecco tutti i dettagli relativi a questo affare. L’attaccante è in viaggio per Torino.

Gli ultimi giorni di calciomercato regalano sempre delle grandi sorprese. Oltre Lukaku, c’è un altro attaccante che è pronto a cambiare maglia in questa sessione 2023. Il calciatore può finire a Torino: scambio in vista con l’Atalanta, ecco cosa sta succedendo.

Alla ricerca spasmodica di un attaccante, la società è riuscita a chiudere l’accordo. E’ tutto fatto per lo scambio con l’Atalanta, il giocatore può firmare subito con il suo nuovo club. Nuovi aggiornamenti riguardo questa trattativa di calciomercato: le parti in mattinata hanno trovato un’intesa di massima per uno scambio.

Calciomercato: sta andando a Torino, ecco l’attaccante

Ci sono delle novità di calciomercato in merito all’arrivo dell’attaccante. Chiuso all’Atalanta da Scamacca, già nelle scorse settimane erano uscite fuori delle indiscrezioni che volevano il calciatore lontano da Bergamo. Alla fine, ad avere la meglio, è la società di Torino che ha messo sul piatto un calciatore molto forte.

Adesso le due società si incontreranno per chiarire meglio i termini dell’accordo. Per il momento si respira un cauto ottimismo su questa operazione. E’ la redazione di Sky Sport a svelare tutti i dettagli dei discorsi portati avanti dai due club che sono pronti a definire lo scambio con l’attaccante pronto a lasciare Bergamo per andare a Torino. C’è il via libera anche di Gasperini.

Il Torino è molto vicino all’acquisto di Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta.