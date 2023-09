Scelta fatta in panchina, c’è l’esonero: il nuovo allenatore è un ex Juventus

Scelta fatta per la panchina in merito all’esonero del tecnico, dopo quanto è emerso nel corso delle ultime settimane.

Decisione presa in questa settimana di riflessione, nel corso della sosta per le Nazionali. I brutti risultati portano alla scelta in panchina, con l’allenatore ex Juventus pronto a finire in panchina, di fronte al forte pressing che ci sarà qui in avanti. È infatti uno dei candidati per un ruolo in panchina, dopo quanto venuto fuori nel corso degli ultimi giorni.

Era nell’area l’esonero da parte del club che, con le alte ambizioni dei primi posti in campionato, ha vissuto un inizio shock in campionato con gli obiettivi di finire tra i primi posti per un piazzamento in Champions League, trovandosi ora costretto alla scelta.

Scelta presa, c’è l’esonero: al suo posto un ex Juventus

Sono cominciati i campionati e sono diversi i club ad aver avuto non pochi problemi, tra i club che dovrebbero essere ai vertici delle classifiche.

Tra questi, c’è una situazione che spaventa e non poco la società che in occasione dell’ultima sconfitta si è trovata in un faccia a faccia vero e proprio con i tifosi. Gli stessi supporters presenti allo stadio, in un video che è presto diventato virale, hanno chiesto di onorare la maglia del proprio club perché in Ligue 1 la situazione è diventata disastrosa dopo sole 4 giornate in campionato in cui, il Lione, ha raccolto in sostanza solo un punto.

Tutto ciò sta portando alla decisione da parte del Lione di procedere verso l’esonero di Laurent Blanc. E tra le idee per sostituirlo, c’è quella di andare verso un ex Juventus, chiamato all’impresa di risollevare morale e classifica.

Lione, esonero per Blanc: ore decisive, la notizia

Non è andata bene per Laurent Blanc, che potrebbe essere esonerato in queste ore dal Lione. Secondo quanto riportato in Italia anche dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il tecnico del Lione saluterebbe dopo solo quattro partite in Ligue 1.

Non hanno soddisfatto le prestazioni, con un solo punto raccolto nelle prime quattro partite in campionato. E adesso il Lione potrebbe puntare su un “rivale” che ha allenato il Marsiglia nella passata stagione, nonché ex Juventus.

Ultime Lione, un ex Juventus al posto di Blanc: il nome

Tra le ipotesi del Lione, ancora in Ligue 1, il nome di Igor Tudor. L’ex Juventus potrebbe fare al caso del club dell’OL dopo che nell’ultimo periodo ha cercato di trovarsi una sistemazione tra i top club d’Europa, ma restando senza squadra a stagione appena iniziata.