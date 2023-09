Il club fallisce e riparte dalla Serie D: in panchina ci sarà un ex Napoli e Juve

Colpo di scena per la Serie D, col club storico italiano che sprofonda nel campionato dilettantistico dopo quanto accaduto.

Il ricorso a niente è servito per evitare il fallimento, con lo storico club italiano che si trova ora chiamato a ripartire dalla Serie D per poter risorgere, nella speranza di ritrovare la Serie A quanto prima.

Sfiorati i grandi traguardi nel corso dell’ultimo periodo, adesso il club è chiamato a rispondere sul campo dopo le battaglie legate alle sentenze che hanno portato al fallimento totale della società che ora non può far altro che rimettersi in gioco partendo dalla Serie D. E in panchina ci sarà un allenatore che ha giocato sia per il Napoli che per la Juventus, nella sua carriera da giocatore, tra le altre.

Calcio italiano, un club sprofonda in Serie D: il nuovo allenatore è lui

Scelta presa in panchina, il club costretto a rifondare per quanto riguarda il calcio italiano che ha visto la sentenza su uno degli storici club in Italia.

Dalla Serie B alla Serie D, dopo aver sfiorato la promozione nella massima categoria in Italia. Aveva fatto un percorso scalando le categorie e alla fine, sul più bello, sono emersi alcuni problemi societari che hanno portato alla retrocessione diretta in Serie D.

Dalla Serie Dilettantistica alla Serie A, è il percorso che vuole fare un club italiano che è disposto a scegliere un ex Napoli e Juventus in panchina: Michele Pazienza può diventare il nuovo allenatore della Reggina.

Reggina in Serie D, Pazienza in panchina: le ultime

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, Michele Pazienza potrebbe diventare il nuovo allenatore della Reggina. Il club calabrese che offrirebbe la possibilità di godersi un’esperienza da primo della classe in Serie D, considerando il blasone della stessa società calabrese, pronta a macinare risultati, in vista della voglia di andare verso i grandi traguardi delle promozioni in categoria.

Tra le ipotesi per la panchina anche quello del suo ex compagno, Pasquale Luiso, che ha giocato anche con Taibi. Alle spalle anche la Primavera di Vicenza e Juve Stabia, tra le sue esperienze inserite nel curriculum personale.

Ultime su Pazienza: i numeri per la guida della Reggina

Ha buoni numeri, dopo le recenti buone stagioni con l’Audace Cerignola. Michele Pazienza è l’uomo scelto dalla Reggina, in auge tra i nomi per la panchina in Serie D. Potrebbe contare l’appeal del club calabrese, ma su Pazienza ci sono anche altri club della Serie C, che potrebbero offrirgli un’opportunità importante in qualità di allenatore a caccia di grandi traguardi nell’immediato, per i campionati di categoria superiore.