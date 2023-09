Lukaku nei guai, danno milionario: tutta colpa del no all’Inter

Ci sono guai all’orizzonte per Romelu Lukaku, che davvero non riesce a trovare serenità da quando è arrivato in Roma. Anche a causa del suo “no” all’Inter e di una estate dal punto di vista del mercato molto delicata, subisce un danno di natura milionaria. Per lui è un danno importante.

Romelu Lukaku vede davanti a sé una stagione a dir poco delicata. L’anno scorso, infatti, dopo una prima parte di annata da dimenticare, si è ripreso nettamente nel girone di ritorno. E’ stata una estate molto particolare, dal momento che sembrava destinato ad un ritorno all’Inter, ma la sua trattativa segreta (poi emersa) con la Juventus ha fatto saltare tutto. Con i bianconeri, però, non si è riusciti a trovare la quadra sulla base dello scambio, con Vlahovic che sarebbe dovuto andare al Chelsea, ed alla fine l’ha spuntata la Roma. Per lui adesso arrivano dei guai in termini economici molto rilevanti legati proprio al cattivo esito della trattativa con l’Inter.

Il bomber belga finisce nei guai

Stando a quanto raccontato dal portale “Calcio&Finanza“, al bomber giallorosso è arrivato il documento della Camera di Commercio inglese per una proprietà del belga. Si tratta della società “Universal Image Rights UK Limited” fondata da lui stesso quando era all’Everton. Il 29 agosto il centravanti è stato sollecitato a fornire i documenti contabili, pena la totale estromissione da quello che è il Registro delle Imprese. Con tanto di scioglimento della società.

Nel 2021 il patrimonio netto di questa società era pari a quasi 7 milioni di euro. E, va da sé, che lo scioglimento di una realtà del genere sarebbe un danno non di poco conto per il bomber ex, tra le altre, di Manchester United ed Inter.

Lukaku rischia di perdere la propria società

Negli ultimi tempi la società in questione ha collaborato anche con la Roc Nation, agenzia fondata da Jay-Z, noto rapper e imprenditore, nella gestione degli affari esterni al mondo calcistico. Adesso, però, i rapporti sono ridotti ai minimi termini. Basti pensare che sul sito della Roc Nation l’immagine del bomber lo vede ancora con la maglia dell’Inter. Tale spaccatura sarebbe nata proprio dal suo mancato ritorno in nerazzurro, avvenuto con le modalità che noi tutti conosciamo.