Scudetto Serie A: Juve favorita, il motivo

La nuova stagione di Serie A 2023 2024 è ormai iniziata con i primi risultati che hanno regalato già le prime sorprese. Intanto, tra le squadre che lottano per la vittoria c’è anche la Juventus di Allegri.

Il club bianconero ha intenzione di riscattarsi dopo due stagioni fallimentari dove non sono arrivati trofei di nessun tipo e molte prestazioni sotto tono o eliminazioni pessime che hanno rovinato i piani per il futuro.

Ci sono delle novità importanti che riguardano ora quella che sarà la nuova stagione della società bianconera che si prepara a scendere in campo per la prima partita di campionato con l’intenzione subito di far capire le proprie intenzioni.

Serie A 2023 2024: Juventus in lotta per lo Scudetto

Inizia la nuova stagione di Serie A con la Juventus che è in lotta per lo Scudetto quest’anno come non è capitato per i due anni precedenti. Perché il club bianconero dopo essere entrato due anni fa in Champions League nelle giornate finali, lo scorso anno è stata una delle grandi delusioni arrivando oltre 20 punti il Napoli Campione d’Italia.

Per questo motivo ora c’è la necessità e la voglia di dover trovare risultati completamente diversi. La società non accetterà ulteriori fallimenti da parte di Allegri con la Juventus e per questo motivo qualcosa potrebbe cambiare anche nelle motivazioni. Non si può più sbagliare e tutto dipenderà dai vari risultati che arriveranno quest’anno.

La Juve si candida anche lei per la vittoria dello scudetto di Serie A 2023 24 e non sembra avere altre strade al momento se non quella di provare ad ottenere i migliori risultati sin dalla prima giornata che sta per iniziare.

Vincente Serie A 2023 24: Scudetto conteso anche con la Juve

Dopo una pessima stagione come quella dello scorso anno, ora c’è anche la Juventus in lotta per lo Scudetto di quest’anno. Perché nella stagione di Serie A 2023 24 ci sono possibilità di lottare anche per i bianconeri che ha voglia di riscattarsi.

Rispetto alle altre grandi squadre di Serie A come Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio, la Juventus avrà il vantaggio di non giocare le competizioni europeo, accumulando fatica mentale e fisica. Inoltre, ogni settimana, l’allenatore potrà preparare la partita di campionato al meglio e per questo ora Allegri si gioca tutto.

Juventus: futuro Allegri, dipende dallo Scudetto

Da capire se non dovesse arrivare la vittoria dello Scudetto che tipo di scelte verranno fatte da parte della Juventus su Allegri e il suo futuro. Dipenderà tutto da gioco e risultati, con soltanto campionato e Coppa Italia le uniche due possibilità di portare a casa un titolo da parte dell’allenatore toscano.

Senza ancora un altro anno privo di trofei allora per Allegri sarà tempo scaduto, con la Juventus che lo caccerà un anno prima rispetto il suo contratto in scadenza che è nel 2025.