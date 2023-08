Calciomercato: hanno comprato Demiral, sta arrivando in città

Tutto pronto per quello che sarà il trasferimento di Demiral che lascerà ufficialmente l’Atalanta in queste prossime ore. Finalmente è stato raggiunto l’accordo totale tra i due club.

Il difensore è stato messo fuori dal progetto tecnico del club bergamasco da parte dell’allenatore Gian Piero Gasperini che ha deciso di rinunciare a lui per puntare su altri giocatori in rosa.

Rottura interna che ha quindi portato la scelta da parte dell’allenatore di virare su altri profili e lo stesso difensore turco di andare via per giocare con una nuova squadra.

Calciomercato Atalanta: Demiral ceduto

L’Atalanta ha raggiunto l’accordo per la cessione di Demiral che in queste ore proprio dirà addio alla città di Bergamo per trasferirsi in una nuova città. Nelle prossime ore verrà messo nero su bianco perché il giocatore adesso non vede l’ora di iniziare una nuova sfida.

Ci sono importanti novità di mercato che riguardano proprio quelle che sono le cifre che ora spuntano fuori. Perché Demiral ha accettato, così come anche l’Atalanta l’offerta che è arrivata. Bisognerà solo attendere i tempi tecnici per avere l’ufficialità che arriverà ad ore.

Nulla da fare per altre società che volevano provare a prendere il giocatore, alla fine Demiral ha scelto completamente un altro tipo di calcio che potrebbe però dargli grandi opportunità economiche e non calcistiche.

Serie A: occasione persa, Demiral accetta l’Al Alhy

Grande occasione persa per gli altri club di Serie A, perché Demiral era finito nel mirino di Roma, Milan e Inter in questa sessione di calciomercato e i club hanno provato ad ottenere la sua firma. Nient da fare però perché il centrale turco ha trovato l’accordo definitivo con l’Al Alhy.

Ora vengono svelate anche le cifre dell’accordo tra Demiral e l’Al Alhy che gli farà firmare proprio in queste ore un contratto triennale da 16 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore non poteva rifiutare e ha quindi lasciato andare le altre offerte arrivate.

Demiral Al Alhy: le cifre dell’accordo con l’Atalanta

Svelate anche quelle che sono le cifre dell’acquisto di Demiral da parte dell’Al Alhy. Perché il difensore turco dopo anni con Sassuolo, Juventus e Atalanta lascerà l’Italia e la Serie A per andare a giocare in Arabia Saudita per 18 milioni di euro.

Questa la cifra che andrà all’Atalanta che continua ad incassare cifre importanti in questa sessione di mercato estiva. Dopo aver venduto Boga a 18 milioni e Rasmus Hojlund al Manchester United per la cifra record e storica del club di 85 milioni di euro, ora arriva anche quella di Demiral che firmerà la sua cessione per altri 18 milioni.