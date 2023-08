Clamoroso Juve: hanno deciso di far partire anche lui

Il club bianconero è sempre schiacciato dalla necessità di fare cassa: potrebbe essere d’obbligo mettere in vendita il big

La voce circolava già da qualche tempo, ma ora starebbe prendendo forma con tanto di possibuili club acquirenti che si starebbero facendo avanti sul giocatore. Dall’ormai onnipresente Saudi Pro League fino ad arrivare alla Premier, passando per la Bundesliga, il calciatore continua ad avere un ottimo mercato. Forse è arrivato il momento di una cessione che probabilmente non sarà apprezzata dai tifosi.

Del resto la necessità di fare cassa per risanare il bilancio e per avere un minimo di ‘tesoretto’ a disposizione col quale togliersi la soddisfazione di un ultimo colpo, agita i pensieri del nuovo Ds Cristiano Giuntoli, impegnato da tempo a far fruttare al massimo il cartellino di Dusan Vlahovic. Incontrate delle difficoltà forse inaspettate nel piazzare il serbo – le concorrenti che hanno conteso alla Juve il centravanti appena un anno e mezzo fa sembrano dissoltesi nel nulla – il dirigente deve giocoforza sacrificare altri profili per mettere a bilancio delle entrate.

Il famigerato scambio con Romelu Lukaku, che avrebbe garantito ai bianconeri un nuovo attaccante con l’immissione, nelle aspettative della Juve, di almeno 45 milioni di conguaglio a proprio favore, sono naufragate. A questo punto sono altri i profili, prestigiosi, da sacrificare sull’altare dei conti.

Non solo Chiesa, anche il serbo può lasciare la Continassa

Scontato, in siffatta situazione, il reinserimento di Federico Chiesa tra i giocatori coi quali incassare qualcosa da un’ipotetica partenza. Ma il figlio d’arte è in buona compagnia. Cavalcando le indiscrezioni degli ultimi giorni, il quotidiano Tuttosport rivela che la Juve potrebbe accettare un’offerta per Filip Kostic qualora venisse proposta una cifra di almeno 20 milioni per il trasferimento.

L’Al-Hittifaq, il Nottingham Forest e il Wolfsburg starebbero già preaparando la valigetta col contante necessario a strappare alla Juve l’ex Eintracht.

Protagonista, pur nel grigiore generale della squadra- che ad ogni modo giova ricordare che sul campo il quarto posto lo avrebbe anche conquistato – di un’ottima annata dal punto di vista personale, l’esterno serbo rischia di pagare a caro prezzo la difficile situazione finanziaria del club. Nonché le garanzie che nel suo ruolo sta sorprendentemente fornendo Andrea Cambiaso, tornato dal prestito al Bologna.

In condizioni ‘normali’ – ovvero fino a 12 mesi fa – nessuno si sarebbe nemmeno sognato di prendere in considerazione delle offerte per il re degli assist della Juve in campionato. Adattatosi da subito bene nella nuova realtà, Kostic lo scorso anno guadagnò anche velocemente la stima dei tifosi, giocandosi fino all’ultimo con Gleison Bremer la palma di miglior acquisto, come rendimento in campo, dello scorso calciomercato estivo.