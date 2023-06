Selfie piccante: Valentina Vignali da sogno

Valentina Vignali in un nuovo selfie che fa risaltare il suo consueto fascino sublime: la modella e influencer è super

Lo stile, la classe e l’eleganza di Valentina Vignali si sono imposte all’attenzione di tutti, essendo piuttosto particolari. E soprattutto non legate a una unica definizione di bellezza. La splendida showgirl, modella e influencer non passa proprio mai inosservata.

Fascino verace e indiscutibile, sui social Valentina spopola con i suoi scatti, che le hanno garantito in questi anni un seguito assai numeroso. Per lei, una platea di quasi due milioni e 700 mila followers su Instagram, una cifra che la posiziona piuttosto in alto nella ideale classifica delle bellezze più amate dagli italiani.

Valentina ha appena compiuto 32 anni e in questo periodo, come spesso accade, è in viaggio. In giro per il mondo, regala spettacolo sempre e comunque, variando look, ma ciò che non cambia mai è la sua aura seducente, semplicemente irresistibile. In questo momento si trova negli Stati Uniti, un luogo che per lei riveste una valenza speciale dato che appena può lascia l’Italia per recarvisi. E ogni suo nuovo post regala sempre prospettive indimenticabili e sprazzi di un fascino unico e ammaliante.

Valentina Vignali, felice come una bambina: anche con una semplice canotta è da urlo

Siamo abituati a vederle sfoggiare look in costume o in abito da sera, in pose che fanno risaltare la sua silhouette prorompente. Ma Valentina, da amante dello sport e in particolare del basket, non di rado decide per un abbigliamento assai più casual. Il risultato, inutile dirlo, non cambia, anzi.

Anche indossando una canotta da pallacanestro, la cestista fa sognare ad occhi aperti. Il selfie in strada fa risaltare il suo braccio pieno di tatuaggi ma non solo, il sorriso e lo sguardo ardente conquistano al primo colpo. Qualche fan, per la verità, ironizza sul look e sulla location scelta. “Non è che sei il posto sbagliato per indossare la canotta degli Spurs?“, chiede qualcuno, dato che si trova per le strade di Atlanta. In ogni caso, l’immagine raccoglie, come prevedibile, like e tanti commenti positivi. Un trend che non viene mai meno e che vedremo riproporsi anche nel corso di tutta l’estate, dove non mancheranno di certo immagini da applausi a scena aperta. Siamo pronti per rimanere senza fiato di fronte alle pose in bikini di Valentina.