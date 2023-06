“Frattesi in Premier”, l’Inter non ci sta: doppio scambio!

L’Inter continua a spingere per ingaggiare Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale considerato un obiettivo concreto.

L’attenzione dell’Inter in queste ore è giustamente tutta riversata sull’evento dell’anno. La finalissima di Champions League che vedrà i nerazzurri protagonisti, in quel di Istanbul, contro il Manchester City.

Subito dopo per la squadra di Simone Inzaghi inizierà però il tempo di rinforzare e rinnovare la rosa. Spazio al calciomercato ed alle trattative che il dg Beppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio porteranno aventi per rendere l’Inter ancora più competitiva.

Secondo i media nazionali, l’obiettivo numero uno per il centrocampo interista sarà Davide Frattesi. Ovvero il mediano tuttofare del Sassuolo, che viene da un paio di stagioni giocate ad intensità altissima, tra prestazioni super e numerose reti segnate. Non a caso è stato inserito da Roberto Mancini nella lista dei 23 convocati per la Nations League.

Frattesi, l’Inter anticipa la concorrenza: sul piatto due giovani talenti

Negli ultimi tempi Frattesi è stato spesso accostato ad un futuro in Premier League. In particolare il suo ex allenatore Roberto De Zerbi sogna di averlo nuovamente con sé nel Brighton, squadra rivelazione del campionato inglese e futura partecipante in Europa League.

Ma l’Inter non ci sta ed è pronta a preparare l’offerta giusta al Sassuolo. Sul piatto, oltre che una cifra cash consistente, la società nerazzurra intende mettere anche un paio di contropartite tecniche. Due giovani talenti scuola Inter, ideali per poter rinforzare la rosa del Sassuolo che da sempre punta su calciatori di ampia prospettiva.

I nomi, secondo Sky Sport, sarebbero quelli di Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri. Entrambi cresciuti nell’Inter, entrambi provenienti da una positiva esperienza in prestito in Serie B. Fabbian, centrocampista di qualità, ha militato nella Reggina dove ha mantenuto i gradi da titolare per tutta la stagione. Mulattieri è invece un giovane centravanti, autore di 12 reti con il Frosinone neopromosso.

Sulla carta Fabbian e Mulattieri sarebbero i prospetti ideali per far cadere le resistenze del Sassuolo, visto che andrebbero ad arricchire con gioventù e qualità la squadra di mister Dionisi. Ma per il momento la società emiliana continua a chiedere solo offerte cash per Frattesi, valutato almeno 30-35 milioni di euro.

Sulle tracce di Frattesi, oltre a Inter e Brighton, vi sarebbero anche altri club. In Inghilterra il centrocampista classe ’99 piace anche a Liverpool e Tottenham, mentre in Serie A da tempo vanta gli interessamenti di Juventus, Napoli e Roma.