Serie A: Farioli in panchina, firma dopo l’ultima giornata

L’avventura del tecnico all’Ajax è ufficialmente terminata. Per lui si dovrebbero aprire le porte del nostro campionato a partire da giugno

La notizia era nell’aria da tempo ed è diventata ufficiale solamente nelle scorse ore: Farioli non è più l’allenatore dell’Ajax. Una scelta che non sembra dipendere dallo Scudetto perso negli 180 minuti, ma sicuramente il finale potrebbe aver inciso su una decisione simile. Il tecnico italiano da tempo ha voglia di una esperienza nel nostro campionato ed ora la destinazione più probabile è proprio la Serie A.

Per Farioli ci sono due soluzioni e una presto potrebbe diventare realtà. Al momento sembra essere quella più rapida e forse anche maggiormente intrigante. Si attenderà l’ultima giornata e subito dopo saranno sciolti tutti i dubbi del caso. Per il tecnico italiano la grande occasione di dimostrare le sue qualità e magari riuscire anche a riscattare una delusione importante come quella di uno Scudetto perso all’ultima giornata.

Farioli in Serie A: con chi firma

L’addio di Farioli all’Ajax è stato comunicato direttamente dal club olandese. I Lanceri hanno svelato che la scelta è stata presa direttamente dal tecnico italiano. L’idea dell’allenatore sarebbe quella di provare una esperienza in Serie A, ma non sono da escludere delle soluzioni differenti come magari in Premier League. Naturalmente bisognerà aspettare la fine del campionato e subito dopo saranno sciolti i dubbi.

Il nome di Farioli è da tempo sulla lista di Ranieri per la Roma. I giallorossi vogliono puntare su un tecnico giovane e che possa costruire un ciclo importante. L’italiano è sicuramente uno di quei profili che stuzzicano molto i Friedkin soprattutto per il lavoro fatto in questi anni. Non si tratta di un compito semplice considerate anche le aspettative presenti nell’ambiente capitolino. Ma Farioli ha dimostrato di poter ambire a traguardi importanti e di avere le qualità per alzare ancora di più il livello della squadra.

La Roma in pole position per Farioli, ma non è l’unica soluzione per il tecnico italiano. Il suo nome è presente anche sulla lista del Milan anche se i rossoneri in questo momento sembrano avere priorità differenti. Per questo motivo i giallorossi sono pronti a definire l’operazione per consentire all’allenatore di iniziare una esperienza nel nostro campionato in una big. E Farioli è pronto per questa nuova sfida.