Serie A, arbitro dismesso: fatti gravi, la decisione dell’AIA

La decisione dell’AIA dopo i gravi fatti che hanno riguardato l’arbitro nel corso dell’ultimo campionato di Serie A.

Alcuni eventi, che hanno portato sentenze in tribunale, non permetteranno più all’arbitro di operare ed è stato dunque dismesso dalla federazione arbitrale come annunciato questa mattina.

Il motivo è legato alle vicende delle quali è stato coinvolto nel corso di questa stagione in Serie A che si è appena conclusa, con le spiegazioni sull’addio dalla federazione arbitrale che sono arrivate quest’oggi.

Serie A, dismesso un arbitro: ecco di chi si tratta

Nel corso di questa mattina è stata svelata la notizia sull’arbitro dismesso dalla Serie A, con l’AIA che ha preso una decisione ben precisa dopo i fatti che lo hanno riguardato in prima persona nella stagione scorsa.

Non sono bastate le sue difese in Tribunale, con la frase “inventata” legata al “vai all’area” che ha convinto ancora meno la Federazione arbitrale dell’AIA, che non sono per niente piaciuti ai vertici della stessa organizzazione arbitrale.

E dunque, per Marco Serra, l’esperienza in Serie A giunge al termine. È stato dismesso dall’AIA dopo alcuni gravi episodi che lo hanno riguardato perché non riguarda solo l’esperienza contro Mourinho nella sfida contro la Cremonese, ma anche un episodio legato al campionato 2021/2022 ai danni del Milan.

L’arbitro Serra è stato dismesso: i motivi dell’allontanamento

Sono i colleghi de Il Corriere dello Sport a svelare i motivi sulla dismissione dell’arbitro Serra, che non arbitrerà più in Serie A.

All’AIA non sarebbero piaciuti alcuni dei suoi comportamenti, in particolar modo quando avrebbe tentato di difendersi dalle accuse di Mourinho, non ammettendo le sue colpe, nella lite che lo stesso Special One ha portato in Tribunale, nell’ultimo Cremonese-Roma giocato in Serie A. Mourinho accusò l’arbitro Serra di avergli detto: “Vai a casa”, dopo l’allontanamento dalla panchina, al contrario di Serra che – nonostante le registrazioni – avrebbe dichiarato di aver pronunciato la frase “Vai all’area”. In ogni caso, per ragioni tecniche, sarebbe stato dismesso dagli arbitri di Serie A.

Serra, ci fu un errore anche col Milan: l’episodio

L’arbitro Marco Serra, inoltre, è lo stesso direttore di gara che fu protagonista di un altro episodio che la stessa AIA gli “perdonò”, malgrado il grave errore. Parliamo infatti di quello che fu l’episodio in Milan-Spezia del campionato 2021/2022. Il direttore di gara fischiò una punizione a favore del Milan a ridosso dell’area di rigore, non applicando però un vantaggio che avrebbe portato alla rete – che Rebic segnò – del Milan del momentaneo vantaggio. Stesso vantaggio che venne non solo annullato, ma successivamente lo Spezia riuscì anche ad andare in rete, generando dunque non poche polemiche sull’episodio arbitrale.