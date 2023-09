Galtier torna in panchina, scelta fatta: sarà il nuovo allenatore

Dopo l’ultima deludente esperienza alla guida del Paris Saint Germain, Christophe Galtier è pronto a tornare a mettersi in gioco e sedersi su una panchina.

L’allenatore francese sembrerebbe essere infatti in procinto di iniziare una nuova avventura in carriera, con l’obiettivo di rialzare dalle ceneri una nobile decaduta del calcio europeo. Le parti sarebbero in costante lavoro per cercare di far quadrare il tutto, con Galtier che desideroso anche di rivalutare il proprio nome dopo la complicata esperienza all’ombra della Tour Eiffel.

Nei prossimi giorni potrebbe dunque esserci la tanto attesa fumata bianca, con Galtier che si è preso ancora qualche giorno per decidere il suo futuro.

Galtier torna in panchina: ecco dove, scelta fatta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Christophe Galtier, che a pochi mesi dal suo addio al Paris Saint Germain sembrerebbe essere deciso ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

O meglio, questo è quello di cui si sta parlando, ma ad oggi non sono ancora arrivate conferme in merito a questo. Il nome dell’allenatore francese, comunque, essendo uno dei migliori in circolazione nel mercato degli svincolati, sarebbe stato accostato con insistenza a diverse panchine importanti, una delle quali addirittura pronta a compiere un passo concreto nei suoi confronti per convincerlo ad accettare la destinazione ma soprattutto il progetto tecnico.

Stando infatti a quanto riportato da RMC Sport, dopo l’addio di Marcelino, fra i tanti allenatori contattati nel corso di questi complicati giorni, il Marsiglia avrebbe fatto un tentativo anche Christophe Galtier. L’OM crede che il francese possa essere l’uomo giusto per la ripartenza, ed è per questo che nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei nuovi, e forse decisivi, contatti fra le parti dopo i timidi registrati negli ultimi giorni, anche se filtra netto pessimismo dopo la prima risposta dell’ex PSG.

Marsiglia, tentativo per Galtier: la risposta del francese spiazza tutti

Nel corso degli scorsi giorni il Marsiglia ha fatto un tentativo per portare sulla panchina del Velodrome Christophe Galtier. La posizione dell’ex allenatore del Paris Saint Germain, però, è stata chiara fin dal primissimo contatto.

Il transalpino ha infatti rifiutato l’incarico perché poco convinto dell’ambiente nel quale si sarebbe ritrovato a lavorare, e dopo l’esperienza a Parigi ha dunque preferito rimanere, almeno per ora, senza squadra. Nulla però esclude che un domani Galtier possa cambiare idea, e difronte ad un nuovo assalto del Marsiglia accettare la panchina.

Non solo Galtier: tutti i nomi per la panchina del Marsiglia

Christophe Galtier è il preferito della dirigenza del Marsiglia per il ruolo di allenatore della prima squadra, ma considerata la difficoltà delle trattative l’OM in questi giorni avrebbe valutato anche altri profili. Fra questi rientrano Roberto Donadoni, Julen Lopetegui, Julian Stéphan e Jaime Pacheco, con quest’ultimo che si sarebbe addirittura esplicitamente offerto al club francese. I giorni passano ed il tempo stringe, con il Marsiglia costretto a prendere nell’immediato futuro una decisone importante e delicata.