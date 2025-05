Calciomercato: Castellanos nuovo bomber, si chiude per 35 mln

Novità importante in ottica estate. L’attaccante della Lazio potrebbe lasciare i biancocelesti per andare in un’altra squadra: ecco tutti i dettagli

L’avventura di Castellanos alla Lazio potrebbe essere agli sgoccioli. Al momento non si hanno certezze, ma sembra essere la soluzione probabile senza Europa. L’argentino sta dimostrando di poter ambire a traguardi importanti e Baroni non si priverebbe mai di lui. Poi ci sono le questioni di mercato e di conti da salvaguardare e davanti ad una proposta intorno ai 35 milioni di euro si potrebbe optare per una partenza nel prossimo calciomercato.

In particolare, secondo le informazioni di Caught Offside, c’è un club che avrebbe individuato in Castellanos il rinforzo giusto per il prossimo calciomercato ed ora sono in corso tutte le valutazioni del caso. Molto dipenderà dalla fine del campionato dei biancocelesti e subito dopo saranno sciolte le riserve. L’ipotesi di una partenza dell’argentino durante l’estate non è assolutamente da escludere e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Mercato: Castellanos verso l’addio, con chi firma

I numeri di Castellanos in stagione, nonostante i diversi infortuni, sono importanti. 14 gol in 39 partite e otto assist. Significa una rete ogni 214 minuti. Una fase realizzativa importante per l’argentino e per questo motivo da parte della Lazio non c’è nessuna intenzione di privarsene a cuor leggero. Parliamo comunque di una situazione in continuo aggiornamento e davanti a proposte importanti un ragionamento potrà essere fatto.

In più c’è una questione Europa da tenere in considerazione. La Lazio non può permettersi errori contro il Lecce per coltivare il sogno di giocare le competizioni europee. Al momento la classifica dice Conference, ma c’è il rischio di non disputare partite infrasettimanali la prossima stagione. Una situazione che potrebbe incidere sul calciomercato e anche sul futuro di Castellanos visto che l’attaccante ha voglia di ambire a traguardi importanti.

E in queste ultime ore su Castellanos si sono inserite con forza diversi club di Premier League. In particolare, il West Ham sarebbe disposto a mettere sul piatto una proposta di 35 milioni di euro per il calciatore. Una ipotesi da tenere in considerazione soprattutto senza la Lazio in Europa. Le prossime, quindi, si preannunciano settimane fondamentali e importanti per il futuro di Castellanos e anche dell’attacco biancoceleste.