Serie A, c’è un altro infortunio: annuncio dell’allenatore

Ennesimo infortunio registrato in questa particolare vigilia di Serie A. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore oggi in conferenza stampa.

Una notizia che decisamente spiazza i tifosi, visto e considerato che si sta parlando di uno dei giocatori più importanti e di qualità presenti in rosa. La speranza è che ovviamente questo possa recuperare, seppur in extremis, per la sfida in programma domani, ma al momento le sensazioni sembrano essere abbastanza positive.

Da vedere se nel corso delle prossime 24 ore il giocatore non possa avere qualche ricaduta, ma l’allenatore si è sbilanciato oggi in conferenza stampa cercando di rasserenare gli animi dei propri tifosi, facendo anche un punto generale sugli infortunati.

Altro infortunio, è una sorpresa: annuncio dell’allenatore

La prossima giornata di Serie A ad oggi ha perso diversi campioni che potevano sicuramente dire la loro, chi per squalifica, chi per infortunio. Quest’ultimo gruppo è però quello decisamente più numeroso, visto e considerato che c’è almeno un indisponibile in tutte le squadre di Serie A per un qualche problema fisico.

Nel corso di questi giorni di infortunati ne sono usciti in pratica a profusione, con l’ultimo annunciato oggi in conferenza stampa dallo stesso allenatore, che non poteva dare notizia peggiore ai propri tifosi alla vigilia di un importante sfida di campionato come quella di domani per l’appunto. La realtà dei fatti parla però di un giocatore non al meglio della sua condizione fisica a causa di un lieve infortunio che comunque potrebbe rischiare da un momento all’altro di inserirlo nella lista degli indisponibili, considerata la sua recidività a problemi del genere.

Parlando in conferenza stampa della sfida in programma domani sera contro il Napoli al Ferraris, dunque, Alberto Gilardino ha annunciato il lieve problema fisico accusato da Ruslan Malinosvkyi ad inizio settimana. L’ucraino ha comunque lavorato sempre in gruppo in questi giorni di avvicinamento alla sfida con i campioni d’Italia, e le ultime sensazioni lasciano trapelare che domani l’ex Dea possa scendere in campo anche da titolare col Genoa, salvo clamorose ricadute.

Genoa, problemi per Malinosvkyi: annuncio di Gilardino

Le condizioni fisiche di Ruslan Malinovskyi ad inizio settimane hanno allarmato e non poco Alberto Gilardino in vista della sfida di domani contro il Napoli. A quanto pare, però il problema per l’ucraino sarebbe immediatamente rientrato, senza alcun tipo di accertamenti, come confermato dallo stesso allenatore del Grifone oggi in conferenza stampa.

In merito a Malinosvkyi Gilardino ha infatti detto: “Ruslan? Ha avuto un leggero problema ad inizio settimana, ma ora sta bene e può giocare”.

Genoa: Gilardino fa il punto sugli infortunati

Oltre a Malinosvkyi, Alberto Gilardino ha fatto anche il punto sugli infortunati in casa Genoa oggi in conferenza stampa, focalizzandosi soprattutto su Juniors Messias, che dal suo arrivo non si è praticamente mai mosso dall’infermeria.

In merito alle condizioni dell’ex Milan l’allenatore del Grifone ha detto: “Messias? E’ fuori da un bel pò, ed è per questo che spero possa accelerare il recupero per rientrare finalmente in gruppo”.