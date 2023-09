Lutto nel calcio italiano, il cordoglio di un club eccellente

Brutta notizia e lutto tragico per il calcio italiano, in particolare per un club storico, seguito da un tifo da sempre caloroso.

Il mondo del calcio, nonostante sia quasi un universo a parte fatto di passione, gioco e tifo ed intriso di contratti ultra-milionari, non è esente dai problemi e dai drammi della vita di tutti i giorni, come dimostra spesso la cronaca.

L’ultima notizia in tal senso è di un significativo e triste lutto capitato all’interno di uno dei club più storici, tradizionali ed amati del calcio italiano. Ovvero in casa Palermo: la nota società siciliana, che rappresenta la bellissima città del sud Italia, ha appurato della scomparsa di un personaggio illustre.

Il Palermo ha reso nota la morte di Mario Persico. Probabilmente un nome che alla maggior parte dei lettori e dei tifosi italiano dirà poco o nulla. Ma si è trattato di un simbolo del Palermo calcio, non per eventuali scorribande sui campi da gioco, bensì per il suo ruolo di storico autista del pullman sociale del club rosanero.

Morto il leggendario Mario Persico, autista del Palermo calcio: storici i suoi riti scaramantici

Purtroppo qualche giorno fa Mario Persico si è spento all’età di 74 anni. L’uomo, palermitano doc ed ovviamente innamoratissimo della squadra della sua città, è stato vittima di una malattia fulminante. Nella mattinata di mercoledì si sono svolti i funerali dell’ex autista.

Come detto è una notizia molto triste per il Palermo e per la città siciliana. Persico infatti era uno dei personaggi più longevi al lavoro per questa società, tanto da aver vissuto diverse epoche. Iniziò a lavorare come autista ufficiale a fine anni ’80, sotto l’egida del presidente Giovanni Ferrara, restando al suo posto anche sotto la guida di Sensi, Zamparini e via dicendo.

Era sempre lui alla guida del pullman che girò per la città di Palermo nel 2004, anno dello storico ritorno in Serie A dopo 31 anni di assenza. Un periodo d’oro che tutti i palermitani hanno ancora oggi nel cuore e che sperano di ripercorrere grazie al presidente Mirri ed alla proprietà degli Emirati Arabi nei prossimi anni. Anche se non ci sarà più lo storico Mario alla guida.

Noti i suoi riti scaramantici prima di ogni partita del suo Palermo. Persico infatti era solito, prima di partire con il pullman societario, spargere un po’ di sale portafortuna dietro alle porte, a mo’ di buon augurio ai suoi beniamini.