Serie A, il campione annuncia il ritiro: tifosi nerazzurri in lacrime

Un grande campione della nostra Serie A ha annunciato il ritiro: i tifosi nerazzurri si commuovono per la sua scelta.

Il mondo nel calcio sta per salutare un grande campione, una leggenda di questo sport, un’icona della nostra Serie A. Dopo aver vinto praticamente tutto quello che avrebbe potuto vincere nella sua carriera, il talentuoso calciatore ha deciso di smettere. Salvo clamorosi ripensamenti, la scorsa stagione potrebbe rimanere l’ultima nella sua vita professionale.

D’altronde, di soddisfazioni se ne è tolte, e in mancanza di offerte in grado di stuzzicare la sua fantasia, avrebbe deciso farla finita con il mondo del pallone. Lo ha annunciato chiaramente, senza troppi giri di parole, lasciando a bocca aperta i tifosi. Soprattutto quelli nerazzurri, legati a lui da un sincero affetto.

Chiudere la propria carriera con un trionfo in Coppa del Mondo con la propria Nazionale e in Europa League con il proprio club non è da tutti. Eppure, ad Alejandro Gomez è riuscito. Il Papu ha ottenuto dal suo ultimo anno tutto ciò che poteva ottenere. Una soddisfazione che nessuno potrà mai togliergli.

Pur giocando come protagonista solo part time in entrambe le competizioni, ha messo la firma su due successi che hanno dato grandissimo lustro alla sua carriera. E anche per questo adesso potrebbe decidere di smettere. Lo ha confermato lo stesso campione argentino in un’intervista all’Eco di Bergamo, parlando per la prima volta apertamente di ritiro.

Papu Gomez si ritira? L’annuncio del campione argentino lascia senza parole

E pensare che fino a poche settimane fa l’ex capitano dell’Atalanta era stato accostato a più riprese a diverse squadre, anche in Serie A. Sembrava un colpo possibile per il ‘condor’ Galliani al Monza, sembrava il tassello d’esperienza utile alla Lazio di Sarri, per altri avrebbe potuto essere l’acquisto a sorpresa di Corvino al Lecce.

Invece, nessuna di queste opportunità si è concretizzata, e anche per questo motivo il Papu a questo punto starebbe pensando seriamente di mettere la parola fine alla sua carriera, senza valutare ipotesi ‘esotiche’.

Arabia o Qatar? No, grazie. Papu vuole restare in Europa, la sua nuova casa: “In questi gironi mi godo Siviglia, aspettando la giusta opportunità. Se non arriva, considererò la possibilità di ritirarmi. Al calcio ho dato tutto, non voglio finire con amarezza“.

Parole chiare che rappresentano una manifestazione d’intenti da parte del giocatore. Perché Gomez ha giocato in piazze caldissime e nel corso della sua carriera ha potuto calcare i palcoscenici più importanti. Ha guadagnato abbastanza, e non ha grandi rimpianti.

Anche per questo la sua sarà solo una scelta di cuore. E piuttosto che finire a svernare in un campionato privo di storia, darà certamente la precedenza al suo ritorno a Bergamo, anche solo come semplice cittadino. Consapevole che tanto, per i tifosi della Dea, un semplice cittadino non lo sarà mai.