Serie A, infortunio terribile: si opera, stagione finita

Notizia devastante per il calciatore che ha subito un terribile infortunio nel corso dell’ultima giornata di Serie A. Sin da subito ci si era resi conto che le condizioni del ragazzo fossero gravi, ma la speranza era che ovviamente nulla di grave fosse successo, ma invece peggio non poteva andare.

Un infortunio del genere non fa altro, ovviamente, che andare ad intaccare i piani dell’allenatore, che dovrà fare a meno del giocatore per praticamente il restante della stagione, considerati i lunghissimi tempi di recupero che serviranno al ragazzo per tornare al meglio della sua condizioni fisica, mentale ed atletica.

Nel frattempo, da qui a qualche giorno, il giocatore verrà sottoposto ad un’operazione chirurgica volta a far rientrare il problema.

Serie A, infortunio terribile: c’è il comunicato

Bruttissime notizie arrivano per tutti i tifosi della squadra ed i fantallenatori, anche perché l’infortunio subito dal loro beniamino è più grave del previsto, anzi, terribile. Le forti immagini alle quali abbiamo assistito del week-end già avevano lasciato intendere che qualcosa di brutto fosse accaduto, ma il comunicato pubblicato dal club non ha lasciato dubbi in merito.

Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, la Fiorentina ha comunicato che Dodo si è lesiono il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un infortunio gravissimo e che difatti costringe la Viola a dover fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori per gran parte del resto della stagione.

Come sempre, in questi casi, il giocatore si dovrà sottoporre ad intervento chirurgico, anche perché c’è bisogno di una fisiologica necessità di correzione. Questo, ovviamente, sarà anche il caso di Dodo, che fra qualche giorno andrà sotto i ferri per poi iniziare subito l’iter riabilitativo.

Fiorentina, Dodo si opera: i dettagli

A fronte della lesione del legamento crociato anteriore, Dodo è costretto ad operarsi. A comunicarlo, ovviamente, è stata la stessa Fiorentina, che nella nota ufficiale pubblicata sul proprio sito ha però scritto che: “La sede e la data dell’intervento saranno decise nelle prossime ore“.

L’intenzione de la Viola è quella di provare ad accorciare il più possibile i tempo, almeno clinici, così da permettere a Dodo di iniziare subito il processo di riabilitazione necessario per tornare in campo. Al momento non c’è una data prefissata per il suo ritorno, ma la speranza è che possa essere il prima possibile.

Tegola Fiorentina: tempi di recupero lunghissimi per Dodo

Notizia peggiore la Fiorentina non poteva ricevere. Dodo si dovrà operare e, come spesso accade in questi casi, lo stop sarà lunghissimo. Al momento si parla di addirittura 5-6 mesi per il laterale brasiliano, che difatti ha terminato con largo anticipo la sua seconda stagione a Firenze.