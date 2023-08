Serie A, il presidente vende il club: svolta improvvisa

Ci sono delle novità in merito alla cessione del club italiano. Una storica piazza cambia proprietà, c’è l’annuncio del presidente.

Svolta improvvisa e quasi inattesa. Arriva la decisione del presidente che, in pieno calciomercato, ha deciso di vendere la società ad un nuovo imprenditore. Adesso cambia il futuro del club, ecco svelati tutti i dettagli in merito a questo nuovo accordo.

Colpo di scena riguardo il presidente del club di Serie A che era in possesso anche di un’altra società. Il patron s’è portato avanti ed ha deciso di vendere una delle sue squadre di calcio. Ecco tutti i dettagli in merito a questa cessione che porterà il club a puntare verso nuovi obiettivi, in vista della prossima stagione.

Serie A, addio a multiproprietà: arriva la cessione del club

Il Consiglio Federale, lo scorso anno, ha prorogato la data entro il cui le multiproprietà in Italia saranno abolite. La Federazione ha modificato la norma e fissato una nuova data di scadenza. Con questa riforma, è stato annunciato il divieto delle multiproprietà a partire dalla stagione 2028/2029, termine ultimo in cui un presidente già proprietario di un altro club ha l’obbligo di vendere una delle due società.

Intanto, un presidente di Serie A s’è portato avanti ed ha deciso di vendere già il suo secondo club. C’è l’annuncio ufficiale riguardo la cessione delle quote di maggioranza che sono passate nelle mani di un altro ricco imprenditore.

Ecco tutti i dettagli riguardo la cessione del Mantova, che cambia proprietà. Adesso, Maurizio Setti resta alla guida solo ed esclusivamente dell’Hellas Verona.

Mantova Calcio: Maurizio Setti vende il club, adesso è proprietario solo dell’Hellas Verona

Filippo Piccoli, presidente e fondatore della Sinergy (principale sponsor della maglia dell’Hellas Verona), ha deciso di aumentare la sua partecipazione all’interno del Mantova Calcio. Il patron ha deciso di acquistare il 46,5% del capitale sociale posseduto da Maurizio Setti. Con questa operazione, l’attuale presidente dell’Hellas Verona Setti esce in maniera definitiva dal club. Adesso il Mantova è quasi tutta nelle mani di Filippo Piccoli, che detiene il 93% delle quote del club lombardo. La squadra, dopo aver perso i playout la scorsa stagione contro l’Albinoleffe, è stata ripescata in Serie C e adesso è pronta ad affrontare queste prossime sfide con una nuova proprietà alle spalle.