Fatta per Zaniolo: lascia l’Atalanta e resta in Serie A, le cifre

Il calciomercato in Serie A sta vedendo diversi stravolgimenti e tra questi figura anche il nome di Nicolò Zaniolo.

Il talento italiano che ha scelto la numero 10 dell’Atalanta, nella scorsa estate, alla fine sembra pronto ad una nuova avventura e sempre in Serie A. Non più alla Dea, nonostante l’infortunio di Lookman sembrava poter aprire per lui nuovi scenari, ma con l’intento di riconquistare un posto in Nazionale da osservato speciale di Luciano Spalletti, ecco che vorrebbe compiere quello step in più e da titolarissimo indiscusso in Italia.

Tra le idee, infatti, c’è quella di finire come titolarissimo di una formazione che lotta per i vertici della classifica e che gioca in Europa. Si tratta infatti della possibilità di finire subito titolare proprio in un club che cerca un calciatore sulla trequarti offensiva, sul lato mancino, che faccia al caso proprio dell’ex calciatore del Galatasaray.

Calciomercato Serie A, colpaccio Zaniolo: si può chiudere subito

Per chiudere il colpo dall’Atalanta toccherà capire se Zaniolo sarà prima riscattato dalla Dea, per poi essere ceduto in Serie A a cifre leggermente più alte, così da piazzare la plusvalenza all’interno del bilancio.

A riportare la notizia sul trasferimento immediato a gennaio è il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha svelato la possibilità di vedere ritirato dal prestito Zaniolo, con trasferimento sempre in Serie A.

Lasciando partire Zaniolo, l’Atalanta lo cederebbe in Serie A, con destinazione alla Fiorentina. Raffaele Palladino, alternandolo con Sottil, potrebbe vedere Zaniolo nel suo reparto offensivo. Sul suo lato c’è Sottil, ma l’aver liberato Ikonè con destinazione al Como, sta spingendo il club toscano al grande colpo che già in estate era tra i principali rumors dei viola.

Ultime di mercato in Serie A: Zaniolo pronto al grande salto

Un grande salto da titolare, per giocare all’Artemio Franchi con la maglia della Fiorentina, Nicolò Zaniolo. Grande salto perché con i viola si giocherebbe le sue chance da titolare indiscusso e con la possibilità di strizzare l’occhio a Luciano Spalletti che in ottica Nazionale, è favorevole sicuramente al veder giocare titolare Zaniolo, con il posto che non era proprio così assicurato agli orobici.

Le cifre del colpo Zaniolo in Serie A: c’è già l’accordo con l’ex Roma

A brevissimo per i diversi fantallenatori ci sarà il mercato di riparazione e chissà che lo stesso Zaniolo non possa diventare uno degli oggetti del desiderio al Fantacalcio, a causa proprio del suo trasferimento ai viola. La Fiorentina, per prenderlo, dovrà chiudere con un prestito e con un’opzione di riscatto, fissata a 16 milioni, che diventerà obbligatoria in base ad alcuni obiettivi. L’accordo col giocatore c’è già ed è fino al 30 giugno 2029.