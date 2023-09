Verratti shock, l’esordio è da dimenticare

Un esordio non particolarmente semplice per Marco Verratti in Qatar. Risultato ma non solo, partita da dimenticare per il centrocampista italiano.

L’ultima sessione di calciomercato è stata di sicuro quella che è sdoganato in maniera ormai netta ed effettiva un importante esodo di giocatori verso l’Arabia Saudita. Non soltanto calciatori avanti con l’età o prossimi al ritiro, come molti pensavano e come si era di fatto visto fino a qualche tempo fa.

La Saudi Pro League, infatti, ha accolto negli ultimi mesi un numero di giocatori importante, ma soprattutto elementi ancora nel pieno delle proprie carriere, in alcuni casi addirittura molto giovani.

Come accaduto, per esempi, con Gabri Veiga, vicino al Napoli ma alla fine deciso a cominciare una nuova sfida con la maglia dell’Al-Ahli. Come lui anche altri arrivati dalla nostra Serie A, a cominciare da Milinkovic-Savic, passando per Brozovic per arrivare a campioni di alto rango come Neymar, o Cristiano Ronaldo che però già da tempo ha sposato la causa.

C’è poi un italiano, Marco Verratti, che dopo l’esperienza con la maglia del Paris Saint Germain, ha deciso di provare questa una nuova avventura e di fatto facendo una scelta di vita importante. Non l’Arabia Saudita, come tanti suoi colleghi, ma bensì il Qatar. Verratti, infatti, ha accettato nelle scorse settimane la proposta dell’Al-Arabi, club che milita nella Qatar Stars League. Molti speravano di poter vedere finalmente il centrocampista nella nostra Serie A, arrivato all’età di 30 anni. Eppure, anche l’ultima sessione di mercato ha rappresentato un’occasione mancata in questo senso.

Verratti, debutti in Qatar: brutta esperienza alla prima

Marco ha giocato la sua prima partita nelle scorse ore contro l’Al Rayyan, e purtroppo non è stato un esordio particolarmente felice. In primis per il risultato, visto che l’Al Arabi ha perso 1-0 con il gol di Rodrigo a decidere la partita. Ma per l’ex centrocampista di PSG e Pescara c’è stato anche uno spiacevole episodio durante il match.

Verratti, infatti, è stato colpito al volto da Abdulaziz Hatem, procurandosi cosi un vistoso taglio. Il tutto, fortunatamente, è stato gestito al meglio ed il centrocampista italiano ha potuto proseguire la partita non subendo particolari danni. Grande paura, però, per Marco alla sua prima partita nel campionato qatariota. Ora sia lui che tutta la squadra dovranno rimboccarsi le maniche, visto che l’Al-Arabi si trova nelle zone basse della classifica.