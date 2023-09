Lukaku shock, tutti sconvolti a Roma

Un clamoroso annuncio su Romelu Lukaku ha lasciato tutti senza parole nella Capitale. Un parere autorevole ma davvero fuori dal coro

Romelu Lukaku, impegnato con la propria Nazionale in questo fine settimana, è il fiore all’occhiello della campagna acquisti della Roma. Mourinho spera con lui di tornare in Champions.

La speranza in casa Roma per risollevare una stagione nata male è che i campioni a disposizione di Mourinho entrino in forma il prima possibile e ribaltino la squadra. Il valore dei giallorossi espresso contro Salernitana, Verona e Milan è difficilmente accostabile ad un piazzamento in Champions League. Troppe lacune tecniche e poca voglia di emergere, con un gruppo che è apparso anche stanco e appagato.

La finale di Budapest ha lasciato di certo il segno sulla rosa, specie negli interpreti storici, ma qualcosa in più è di certo lecita attendersela. Lukaku e Dybala sono il plus che i Friedkin hanno donato a Mourinho nel giro di due anni, per arricchire il valore del club e puntare dritti alla prime posizioni. Il problema, per entrambi, è sempre stato di natura fisica. L’argentino anche in questo avvio di stagione ha messo insieme solo 65′, a causa si di una squalifica ma anche dell’ennesimo fastidio muscolare.

Da parte sua anche il centravanti belga non è reduce da una stagione fortunata sotto il profilo fisico, in cui è stato costretto praticamente a saltare quasi tre mesi complessivi.

Roma, forse era meglio Dia di Lukaku: il clamoroso parere di Sebastian Frey

Lukaku è comunque un top del nostro campionato e questo è difficile negarlo. La Juventus e l’Inter hanno provato a contenderselo fino alla fine, poi per una serie di contingenze favorevoli la Roma è riuscita ad inserirsi. Eppure c’è anche chi non considera al momento un super top e addirittura gli preferirebbe un altro attaccante della nostra Serie A, non di una big.

L’ex portiere dell’Inter e del Parma, tra le altre, Sebastian Frey, intervistato dai colleghi di TvPlay.it, ha parlato anche di questo.

“Tra Dia e Lukaku ad oggi prenderei il primo. Credo che Romelu abbia avuto tanti guai fisici e quando si ferma ci mette molto a ritrovare la forma”.

Frey poi aggiunge: “Per quanto successo poi con l’Inter rischia di essere un profilo che può creare problemi”. Insomma non un quadro lusinghiero di “Big Rom” e almeno numeri alla mano la ragione potrebbe essere dalla parte dell’ex estremo difensore francese. Dia ha realizzato 16 gol nel passato campionato, a fronte dei 10 di Lukaku. Vedremo se la Roma riuscirà a smentire questi giudizi.