Avvio di stagione da dimenticare per il club italiano che ha iniziato con il piede sbagliato questo campionato di Serie A. La sconfitta rimediata quest’oggi conferma, ancora una volta, le difficoltà della squadra che non riesce ad ingranare. Ecco perché il presidente è già a lavoro per prendere un nuovo allenatore: ecco le ultimissime notizie in merito a questo esonero, il primo stagionale in Serie A.

Esonero in Serie A: la decisione della società sul sostituto

Tutti gli indizi porterebbero all’esonero immediato dall’Empoli di Zanetti. Numeri da incubo per il tecnico con la sua squadra che, in queste prime quattro partite, ha raccolto zero punti. A far discutere anche il dato relativo ai gol fatti: zero in quattro giornate. Ecco perché il presidente Corsi potrebbe decidere di richiamare in panchina una vecchia conoscenza come Giampaolo che ha già allenato in passato l’Empoli. Sullo sfondo anche la pista che porta ad Aurelio Andreazzoli o a Pippo Inzaghi.

L’obiettivo dell’Empoli, come ampiamente dichiarato dalla società, è la salvezza. L’idea della società era raggiungere questo obiettivo sulla scia di quanto fatto lo scorso anno ma evidentemente qualcosa s’è rotto all’interno dello spogliatoio. La sconfitta di oggi contro la Roma conferma le difficoltà dell’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti che è a rischio esonero. Al suo posto potrebbe subentrare Giampaolo o Pippo Inzaghi.