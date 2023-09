Nuda nella vasca: Belen da impazzire

Belen Rodriguez fa impazzire tutti i suoi fan via social: la showgirl si presenta nuda in vasca e la visione è davvero bollente.

Giunta quasi alla soglia dei quarant’anni, Belen Rodriguez è stata ed è ancora oggi una delle donne più famose ed apprezzate del mondo dello spettacolo italiano, ma non solo.

La modella e showgirl argentina ha una fanbase gigantesca ed è apprezzatissima in tutto il mondo, tanto per la sua professionalità che per la sua altrettanto gigantesca bellezza e sensualità. In Italia si è parlato spesso e volentieri delle sue vicende amorose e di recente, dopo essere stata con Stefano De Martino, la modella ha trovato un nuovo amore in Elio Lorenzoni e Belen spera ora di ritrovare una certa stabilità a livello sentimentale.

Ammirata e quasi venerata per la sua bellezza, anche via social Belen sta facendo grandi conquisti e la conferma sono i 10,6 milioni di follower che seguono il suo profilo Instagram. Un profilo da maneggiare con molta cura dato che la modella argentina regala spesso scatti roventi e pericolosi per la propria saluta mentale. Belen è bravissima a stuzzicare la fantasia dei propri fan e nell’ultimo post ha voluto davvero esagerare, facendo impazzire tutti e mostrandosi nuda in vasca.

Belen Rodriguez, la vasca diventa bollente: scatto da sogno e fan senza fiato

In attesa di rivederla in tv, molto probabilmente sulla Rai nel programma Stasera C’è Cattelan condotto da Alessandro Cattelan, Belen Rodriguez sta continuando ad essere presente nella vita dei fan attraverso i social dopo aver detto addio Le Iene e a Tu Si Que Vales. Considerato che è seguita su Instagram da quasi 11 milioni di follower, la showgirl argentina non si può permettere di abbandonare i suoi fan che sperano sempre in update intriganti.

Nell’ultimo post pubblicato via social, Belen non si è svoluta smentire, facendo nuovamente impazzire tutti i suoi con uno scatto che ha puntato a stuzzicare e non poco la loro fantasia. La showgirl, infatti, ha solo postato una foto delle sue gambe dalle forme sinuose mentre è in vasca e tutto fa pensare che in quel momento fosse del tutto nuda.

Di sicuro è stato questo il primo pensiero avuto dai suo follower che si sono quasi dispiaciuti nel non poter vedere la foto nella sua integrità, ma si sono dovuti “accontentare” di una visione da sogno che lascia comunque senza fiato. Il post ha avuto infatti notevole successo, tanto da toccare quota 55 mila like, mentre nei commenti ci sono stati sia commenti positivi che negativi.

Anche sotto un post simile, infatti, Belen è stata criticata fortemente per come abbia iniziato subito un’altra relazione dopo aver lasciato Stefano De Martino, venendo accusata di avere seri problemi con l’amore. Per fortuna della modella argentina, però, c’è anche chi ha voluto apprezzare la sua bellezza, facendogli i complimenti per lo scatto e sicuramente la showgirl darà più importanza a questi commenti che a pensare a chi vuole denigrarla attraverso un computer.