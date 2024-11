Serie A, riecco Allegri: per lui c’è la panchina più impensabile

Nuova panchina alle porte in serie A per Max Allegri: l’ex tecnico della Juve è pronto ad accettare la squadra più impensabile di tutte!

Da quando lo scorso maggio è finita in maniera burrascosa la sua storia con la Juve, Max Allegri è senza panchina. Attende la chiamata giusta e nel frattempo si gode l’anno sabbatico. Il livornese fu allontanato in malo modo da Torino dopo i suoi comportamenti nella finale di Coppa Italia in cui se l’era presa prima con gli arbitri, poi con i giornalisti e infine ma soprattutto con Giuntoli e la dirigenza bianconera, usando tra l’altro metodi poco ortodossi.

Così si è conclusa in maniera poco edificante e celebrativa la sua decennale esperienza juventina che ha portato tanti trofei e risultati eccezionali. Anche l’anno scorso, tra tante difficoltà, il tecnico è riuscito ad arrivare ad entrambi gli obiettivi prefissati: Coppa Italia e terzo posto ovvero il piazzamento Champions League. Il decennio in bianconero, al di là dei due anni in cui è stato fermo dal 2019 al 2021, lo hanno sicuramente legato molto alla piazza con i tifosi che lo ricordano con affetto.

Allegri torna in serie A: nuova panchina clamorosa, nessuno se l’aspettava!

Quale futuro adesso? C’erano state tante voci che lo volevano su alcune panchine sia in serie A che all’estero. Le piste più concrete sembravano essere un ritorno al Milan dopo dieci anni in caso di esonero di Fonseca (con il gradimento dei tifosi) oppure la pista Roma dopo i due esoneri stagionali già arrivati. Alla fine Max è rimasto ai box e per lui adesso potrebbero aprirsi le porte di una clamorosa opportunità.

Al di là della possibile pista che conduce alla Nazionale, forse il vero obiettivo di Max, in caso di addio dell’attuale CT Spalletti c’è un nuovo team di serie A che ammicca al tecnico livornese. Si tratta della rivale storica della Juve per antonomasia, l’Inter! Infatti, secondo quanto riportato da alcune fonti di mercato, in casa nerazzurra si starebbe profilando un clamoroso scenario.

Senza la vittoria dello scudetto, Simone Inzaghi dirà addio a fine stagione e in quel caso Beppe Marotta ha come primo nome per la sostituzione dell’ex Lazio proprio Max Allegri, già portato la prima volta alla Juve nell’estate 2014. Uno scenario che sarebbe surreale. Come la prenderebbero i tifosi juventini? E soprattutto Max accetterà di passare all’odiata rivale dopo dieci anni in bianconero? Tutti interrogativi molto interessanti che potrebbero trovare risposta nei prossimi mesi.