Arriva al posto di Barella: 60 milioni di euro

Solite voci di mercato per l’Inter e per il futuro di Nicolò Barella, uno dei centrocampisti europei più forti e completi del momento.

Una vera certezza per l’Inter e per la Nazionale italiana ormai da anni. Parliamo di Nicolò Barella, considerato uno dei centrocampisti italiani ed internazionali di maggior spessore. Un calciatore completo, che sa fare tutto in mezzo al campo, abile sia in fase di ripiegamento difensivo, sia come costruttore di manovra o finalizzatore in area avversaria.

Barella è giunto alla sua sesta stagione con la maglia dell’Inter addosso. Il numero 23 nerazzurro è stato protagonista di una crescita straordinaria da quando è giunto dal Cagliari come un talento di prospettiva. Oggi, a 27 anni compiuti, è uno dei punti di riferimento della squadra di Simone Inzaghi, con cui ha già vinto due scudetti e raggiunto una finale di Champions League, senza dimenticare il trionfo azzurro ad Euro 2020.

Non è un mistero che le qualità tecniche e balistiche di Barella siano finite nel mirino da tempo dei top club internazionali. In particolare in Premier League il centrocampista sardo vanta diversi estimatori di alto profilo. Due su tutti: Manchester City e Liverpool, società ricche e prestigiose che farebbero carte false per accaparrarsi quello che viene definito il miglior calciatore italiano (assieme a Donnarumma) del momento.

City e Liverpool snobbano Barella: ecco il nuovo obiettivo di mercato

Nelle scorse settimane si è vociferato di un possibile assalto a Nicolò Barella nel mercato di gennaio. In particolare da parte del Manchester City, che dovrà ripiegare su un nuovo mediano dopo il lungo stop occorso al leader del centrocampo Rodri, infortunatosi al legamento crociato del ginocchio.

Ma secondo il tabloid britannico The Sun, il City avrebbe virato nelle ultime ore su un altro calciatore di metà campo, scelto personalmente da Pep Guardiola. Si tratta di un altro spagnolo, che anche nella nazionale campione d’Europa rappresenta l’alternativa ideale a Rodri. Parliamo di Martin Zubimendi, classe ’99 di cui si parla da anni molto bene.

Zubimendi è leader e regista nella Real Sociedad e già in estate il Liverpool aveva provato a portarlo in Premier, senza però trovare l’accordo con il club basco. Ora ci proverà il Man City, che ha individuato nel 25enne un rinforzo ideale, un metronomo esperto che non farà sentire la mancanza del neo pallone d’oro Rodri.

Il costo del cartellino è di 60 milioni di euro, cifra che i citizens non dovrebbero faticare a tirar fuori dalle proprie tasche. L’Inter così può tirare un sospiro di sollievo e trattenere Barella ancora a lungo.