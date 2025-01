Juventus, acquisto dal Barcellona: Giuntoli sta chiudendo

E’ tempo di nuovi arrivi in questa finestra di calciomercato di gennaio per la Juventus che deve andare a rinforzare ad ogni costo alcuni reparti in difficoltà.

A lavoro Cristiano Giuntoli per provare a strappare l’accordo definitivo con il club spagnolo che è pronto a dare il via libera al suo giocatore che non sembra rientrare nei piani della società e dell’allenatore al momento. Per questo motivo che Thiago Motta potrebbe avere presto un nuovo rinforzo per la sua rosa che in questo momento presenta alcune criticità.

Il primo obiettivo è quello di fare del meglio alla Juventus per rendere la squadra sempre più competitiva e forte per tornare a vincere trofei importanti. Per farlo serviranno unione e decisione in ciò che si fa per questo se Giuntoli con il mercato porterà nuovi acquisti sarà poi compito di Motta farli esprimere al meglio e al momento non è accaduto con tutti quelli che sono arrivati in estate, per questo ora ci si aspetta un cambio di rotta.

Calciomercato Juve: subito un nuovo acquisto dal Barcellona

La Juventus ha avuto più di qualche problema e complici potrebbero essere anche i tanti infortuni che ora rischiano di complicare le cose per il club bianconero. Per questo che Giuntoli sta provando subito a portare dei nuovi innesti per permettere poi a Thiago Motta di lavorare al meglio e a quel punto non potrà più sbagliare però.

Ci sarebbe un nuovo acquisto per la Juventus in arrivo dal Barcellona. Il club bianconero sa che dovrà migliorare in primis la difesa ma anche l’attacco, dove ad oggi nella zona di punta c’è il solo Vlahovic che non sembra rientrare nei piani di presente e futuro di Thiago Motta.

Per questo motivo la società è molto attenta a quello che proverà a fare nelle prossime ore perché ci si aspettano dei nuovi arrivi di grande spessore e occhio alla scelta che ha deciso di fare ora la Juventus che sta comprando Araujo dal Barcellona in prestito. C’è già il sì del giocatore pronto a salire su un aereo e approdare a Torino. Ora si aspetta di sistemare gli ultimi dettagli con il club spagnolo che vuole liberarsi dell’ingaggio del suo giocatore poco utilizzato.