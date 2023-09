Serie A: siti illegali chiusi, la legge aiuta il calcio italiano

Arriva la svolta per quanto riguarda il mondo del calcio italiano e la Serie A in particolare con i siti illegali che possono essere messi in ginocchio una volta e per tutte.

Ci sono delle novità che riguardano il futuro del calcio italiano che in questi anni è stato messo in seria difficoltà e in crisi dal punto di vista economico per ciò che è venuto fuori.

Ora ci sono delle importanti novità ed una svolta che riguardano il futuro del sistema che sta provando a combattere da tempo la pirateria e ha intenzione di provare a dare un cambio di rotta al sistema.

Serie A: lotta contro la pirateria

E’ il momento di provare a svoltare il mondo del calcio in Italia in vista dei prossimi anni con la Lega che sta cercando di capire come andrà a finire questa situazione per i prossimi anni. Perché da tempo bisogna capire come andrà a finire tutto questo e ora c’è la possibilità di provare a mettere definitivamente in ginocchio la pirateria. La Lega Serie A sta provando a portare avanti questa battaglia da tantissimo tempo e non ha intenzione di fermarsi.

Il mondo del calcio sta cercando di capire come risolvere questa situazione da tempo, visto che ormai i siti illegali di calcio hanno preso il sopravvento e quasi hanno un traffico anche maggiore in tante parti del mondo rispetto le tv principali e ufficiali che hanno i diritti delle partite di calcio. Dalla Serie A alla Champions League e fino anche a tutti gli altri campionati maggiori, ormai c’è un grave problema per tutti nel mondo del calcio.

Serie A: lo sfogo di De Siervo sulla pirateria

Sono arrivate le parole dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha provato a parlare e dire la sua sulla questione della pirateria nel mondo del calcio italiano. E’ arrivato un duro sfogo con le dichiarazioni di uno dei massimi dirigenti italiani che ha parlato alla Radio Serie A.

Queste le parole della Lega Serie A che si è esposta con le dichiarazioni di De Siervo:

“Siamo andati a Venezia per ringraziare il nostro Parlamento che ha approvato una legge fortemente voluta dal mondo dell’audiovisivo e dello sport. Noi, che eravamo il paese più forte nel mondo del calcio, abbiamo perso forza competitiva, purtroppo nel momento della crescita della pirateria digitale. La legge ci aiuterà”.

Serie A: la legge aiuterà la Lega

Bisognerà capire come provare a mettere un punto definitivo a questa situazione, visto che ora il mondo del calcio ha voglia di chiudere questa vicenda una volta e per tutte. Infatti, c’è l’intenzione seria di provare a mettere fine a tutto questo, visto che ora il mondo del calcio italiano ha deciso di affondare il colpo una volta e per tutte per la pirateria.