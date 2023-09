Torna in Serie A: Tudor subito in una big

Dopo l’esperienza, comunque positiva, sulla panchina del Marsiglia, Igor Tudor sembrerebbe essere deciso a tornare in pista nel corso delle prossime settimane.

Per l’allenatore croato, ex Hellas Verona, si sarebbe palesata la possibilità di tornare ad allenare in Serie A, campionato nel quale è cresciuto sia come giocatore che, per l’appunto, come tecnico, prima con Sarri e poi da solo alla guida degli Scaligeri. Ed è proprio sulla panchina dei gialloblu che Tudor ha iniziato a far apprezzare il suo lavoro anche a club più importanti e di un certo livello.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, il ritorno in Serie A del croato dovrebbe essere legato al suo approdo sulla panchina di una big, alla ricerca di una svolta in questa stagione che solo un nuovo allenatore può essere in grado di dare.

Tudor torna in Serie A: proposta la panchina di una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Igor Tudor, che dopo essersi lasciato, male, col Marsiglia in estate, sembrerebbe essere pronto e deciso ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in panchina.

Essendo comunque uno dei profili più interessanti attualmente in circolazione, il nome dell’ex Hellas Verona è stato accostato con insistenza a diverse squadre nel corso delle ultime settimane, ma a quanto pare il suo futuro parrebbe essere ancora una volta in Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, Igor Tudor potrebbe tornare ad allenare in Italia, compiendo questa volta un’importante upgrade, visto che ad aspettarlo ci sarebbe la panchina di una delle squadre più tifate e forti della penisole, oltre che d’Europa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli starebbe seriamente pensando a Igor Tudor per sostituire Rudi Garcia in caso di esonero. L’allenatore francese ha queste quattro partite prima della sosta per far cambiare idea ad Aurelio De Laurentiis, sennò sarà addio con il croato fra i preferiti degli azzurri per la panchina.

Napoli, sondaggio per Tudor: intreccio col Marsiglia

Dall’ennesima delusione stagionale contro il Bologna, tanti nomi di allenatori sono stati accostati alla panchina del Napoli. L’ultimo, fra i tanti, sarebbe per l’appunto quello di Igor Tudor, indicato essere dalla dirigenza azzurra uno dei profili più adatti per sostituire, eventualmente, Rudi Garcia.

Sul tecnico croato, ex Hellas Verona, ci sarebbe però un improntate ritorno di fiamma del Marsiglia, che lo vorrebbe nuovamente in panchina dopo l’addio di Marcelino. Dal canto suo, però, Tudor non si fiderebbe più di tanto, visto il complicato momento che sta attraversando l’OM, ed è per questo che preferirebbe aspettare un’eventuale proposta del Napoli pur di rimettersi in una situazione dalla quale, alla fine, è scappato solo pochi mesi fa.

Non solo Tudor: tutti i nomi per la panchina del Napoli

Come detto sono tanti i nomi di allenatori che in queste ore sarebbero stati accostati al Napoli per un’eventuale sostituzione di Rudi Garcia. Al momento Igor Tudor sarebbe fra i preferiti, come d’altronde anche Christophe Galtier, col quale lo stesso De Laurentiis avrebbe avuto un contatto esplorativo nelle scorse ore.

Occhio anche all’incredibile ipotesi Antonio Conte, anche se alla fine l’italiano non convincerebbe a pieno, né la piazza e né tantomeno il Napoli stesso.