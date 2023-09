Juventus: Allegri sbotta in conferenza, poi il commento sullo scudetto

La Juventus vince ma non convince contro il Lecce, ed il semplice tap-in di Milik trasforma i fischi di fine primo tempi in applausi al momento del triplice fischio finale del direttore di gara.

Quello che contava di più stasera per gli uomini di Allegri era vincere e ripartire dopo lo scivolone di Reggio Emilia, ed anche se con un pò di difficoltà è stato fatto. Grazie a questi tre punti la Juventus stasera può godersi una notta da seconda in classifica in attesa del Milan, che domani sarà ospite del Cagliari.

Nel frattempo, nella conferenza stampa pre partita, Massimiliano Allegri ha sbottato facendo riferimento a qualche commento, trattando poi non solo della prestazione della sua Juventus, ma anche il tema scudetto.

Juventus, Allegri sbotta in diretta: ecco cosa ha detto

La Juventus vince e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, ma come spesso accade in questi casi, il post partita dei bianconeri è tutt’altro che tranquillo. Vincere dopo lo scivolone di Reggio Emilia era difatti obbligatorio, ed avendolo fatto Massimiliano Allegri è arrivato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa nel corso della conferenza stampa in risposta ad alcune domande.

L’allenatore della Juventus, colpito in negativo dal modo in cui è stata etichettata la sua squadra nel corso di questi giorni, ha infatti sbottato dicendo: “Da primi rivali dell’Inter dopo la sconfitta di Reggio Emilia siamo diventi dei brocchi. C’è bisogno di più equilibrio. Stasera dovevamo vincere dopo la sconfitta rocambolesca di Reggio Emilia, e non è stato affatto semplice contro una squadra organizzata e che concede poco come il Lecce”.

La Juventus vince ed Allegri parla di scudetto: le dichiarazioni spiazzano i tifosi

In riferimento già a quanto detto prima, nel corso della conferenza stampa Massimiliano Allegri ha anche parlato di scudetto per la sua Juventus. Più nello specifico, l’allenatore bianconero ha detto cosa essenzialmente differisce la sua squadra da Inter, Napoli e Milan, stupendo tutti i tifosi.

Più nello specifico Allegri ha detto: “E’ inutile nascondersi, Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi per vincere lo scudetto. Noi abbiamo giocatori di corsa e che hanno bisogno di crescere. Bisogna inoltre anche essere pazienti; oggi ci siamo sbloccati, piano piano assorbiremo tutti gli errori che abbiamo commesso e ripartiremo proprio da lì“.

Ecco cosa non è piaciuto ad Allegri nella vittoria della Juventus

In conclusione Massimiliano Allegri ha anche svelato cosa non gli è piaciuto nella prestazione di questa sera della sua Juventus: “Dobbiamo giocare meno la palla indietro. A un minuto dalla fine non possiamo assolutamente rischiare mettendo in mezzo all’area una palla di questa maniera. Ma va bene così, abbiamo vinto, e queste sono cose che col tempo miglioreremo“.