Serie A: esonero annunciato, hanno scelto Giampaolo come sostituto

Marco Giampaolo ha rescisso il contratto con la Sampdoria ed è pronto a tornare in Serie A. Annuncio ormai imminente.

Dopo un periodo non sicuramente fortunato, Marco Giampaolo è ormai pronto a tornare in panchina per dimostrare di essere pronto ad ambire a risultati sicuramente importanti.

Secondo quanto scritto da calciomercato.it, Marco Giampaolo si candida ad essere uno degli allenatori pronti a ‘sbarcare’ in Serie A in caso di esonero. I ragionamenti sono in corso e una decisione sarà presa molto probabilmente lunedì. Ma il destino sembra essere segato e per questo motivo siamo pronti agli annunci ufficiali per dare una scossa alla panchina.

Serie A: si cambia in panchina, ecco Giampaolo

Marco Giampaolo è ormai prossimo ad iniziare una nuova esperienza. L’obiettivo è sicuramente quello di riscattare un periodo non proprio fortunato e questa per lui rappresenta una grande occasione da sfruttare. Naturalmente sono in corso tutti i ragionamenti da parte dei diretti interessati per capire se questa potrà essere il matrimonio giusto. Eventuali discorsi, comunque, saranno approfonditi nella giornata di lunedì visto che, almeno fino a questo momento, non sono previsti particolari scossoni in panchina.

Per Sottil la partita di venerdì contro l’Empoli è decisiva. Il pareggio contro il Genoa ha dato al tecnico dell’Udinese una nuova chance, ma ora è davvero all’ultima spiaggia. La speranza è quella di continuare insieme, ma in caso di un passo falso è pronto Marco Giampaolo. L’allenatore potrebbe essere il nome giusto e il fatto di essersi svincolato dalla Sampdoria è un segnale molto chiaro della possibilità di tornare in panchina.

Vedremo cosa succederà e se alla fine ci sarà (oppure no) la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco nei prossimi giorni e solo tra venerdì e lunedì capiremo se ci sarà l’accordo tra le parti.

Udinese: idea Giampaolo per la panchina

Marco Giampaolo è uno dei candidati per la panchina dell’Udinese in caso di esonero da parte di Sottil. Si tratta di una possibilità importante per il tecnico marchigiano e le certezze le avremo solamente nei prossimi giorni. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il tecnico dei friulani rischia sicuramente molto e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.