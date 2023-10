Esonero in vista: l’annuncio ufficiale del ds

L’annuncio ufficiale del ds dopo le voci sull’esonero che hanno visto protagonista un club di punta del campionato italiano.

Sono diversi i rumors legati al suo esonero, con la società che vede oggi troppo lontane le posizioni che aveva tra le proprie ambizioni, per il campionato italiano che non sta vedendo protagonista uno dei club di punta dello stesso.

Il ds ha parlato di quella che è la situazione, dopo le diverse voci circolate sul suo esonero. L’ex Juventus, ds ora di un altro club, ha annunciato le ultime notizie in merito alla posizione del possibile nuovo allenatore nella sua squadra.

Esonero e annuncio del ds: la notizia è ufficiale

Un’altra sconfitta nell’ultima giornata di campionato, dopo un inizio con vittoria, il proseguo del campionato non è stato più così brillante.

Non esprime un bel gioco la squadra che aveva improntato tutto su quest’ultimo, dopo l’ultima annata di Serie A che aveva visto il club sprofondare nelle ultime posizioni in graduatoria.

La Sampdoria aveva provato a ricostruire, col progetto che vede protagonista Legrottaglie e il tecnico Andrea Pirlo, finito al centro dei rumors legati al suo licenziamento. Un esonero però che, a quanto pare, non arriverà. Il ds Legrottaglie ha fatto un annuncio ufficiale, parlando proprio del futuro di Pirlo.

Futuro Pirlo: esonero sì, ma non subito; le parole di Legrottaglie

Qualora la situazione dovesse precipitare in casa Sampdoria, Andrea Pirlo sarà esonerato e sono già venuti fuori i primi nomi tra i candidati per un futuro in panchina, tra le ipotesi del nuovo allenatore blucerchiato. Di Andrea Pirlo però ne ha parlato Legrottaglie, ds della Sampdoria che difende il suo operato e, ai canali ufficiali del club, ha così parlato del momento vissuto dalla società: “Insieme a Pirlo continuiamo quello che è un progetto fatto di fiducia. La svolta la vogliamo e la vogliamo con lui alla guida, Mister Andrea Pirlo è l’uomo giusto e lo sosteniamo, nella speranza di un rapido e deciso susseguirsi di risultati sportivi, forza Sampdoria!”

Le parole di Legrottaglie sulla Sampdoria

Difende Pirlo e continuerà con lui la Sampdoria, parola di Nicola Legrottaglie, ds del club che fa parte del progetto messo in piedi dalla nuova società blucerchiata. Legrottaglie ha parlato così della Samp, ringraziando i tifosi: “A nome di tutta la società non posso fare a meno di ringraziare i tifosi della Sampdoria per la passione che ci trasmettono, senza sosta. Sono sempre presenti, sono pazienti con noi e fanno di tutto per la squadra, sia in casa che in trasferta”.