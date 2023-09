Doppia beffa capitale: Juve demolita

Il club bianconero è stato nuovamente stroncato nei suoi programmi di mercato dalle mutate esigenze della big di Spagna

Nel complicato gioco di incastri spesso tipico di alcune trattative di calciomercato, la Juve ne esce ancora una volta con le ossa rotte. Era già successo col desiderato acquisto di Carlos Augusto, per il quale l’Inter ha bruciato i bianconeri forte della remunerativa cessione, messa a punto appena qualche ora prima, di Robin Gosens all’Union Berlino.

Ed era accaduto anche in qualche modo col mancato arrivo di Romelu Lukaku, a cui la Vecchia Signora avrebbe voluto arrivare mettendo sul piatto del Chelsea Dusan Vlahovic. Salvo poi scoprire che il serbo non aveva scaldato troppo il cuore del tecnico dei Blues Mauricio Pochettino.

Stavolta, proprio in chiusura di mercato, i piani bianconeri rischiano di essere compromessi da un infortunio. Il protagonista della noia muscolare che lo terrà fuori per un periodo ancora non specificato dal suo stesso club è Memphis Depay.

Curiosamente accostato alla Juve sia nella primavera del 2021, quando era prossimo a liberarsi a costo zero dal Lione, sia lo scorso anno, quando contese ad Arkadiusz Milik la palma di ultimo acquisto della sessione estiva di scambi, l’olandese si è fermato nel corso della goleada dell’Atletico Madrid ai danni del Rayo Vallecano. Un clamoroso 0-7 che aveva visto anche l’ex Barcellona tra i marcatori.

Depay stop, le soluzioni di Simeone stroncano Allegri

Quasi a voler punire il club colchonero di cotanta ingordigia ai danni dei rivali cittadini, il destino ha riservato al ‘Cholo’ Simeone una brutta grana. Proprio ora che l’attacco dei rojiblancos sembrava appunto girare a meraviglia.

Lo stop di Depay obbliga il tecnico a blindare Alvaro Morata, un profilo che la Juve stava tenendo al caldo come possibile colpo last minute. La possibile partenza di Kostic e l’ipotetica cessione di Dusan Vlahovic potrebbero consentire a Giuntoli di piazzare un ultimo colpo. Che sarebbe addirittura necessario qualora il partente fosse il serbo.

Il problema si fa ora insormontabile. Già, perché l’alternativa al bomber ex Chelsea e Real Madrid si chiamava Jonathan David, altro profilo che la testata ‘Elgoldigital‘ indica come il preferito dallo stesso Simeone per la sostituzione dell’infortunato Depay.

Sembra quasi una persecuzione, questa, per la Juve. Tutto ciò che è legato direttamente o indirettamente all’Atletico e a Depay finisce sempre in un nulla di fatto.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

