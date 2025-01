Inter: quando torna Calhanoglu, un’altra pessima notizia per Inzaghi

Oltre al danno anche la beffa. La trasferta in Arabia Saudita non ha portato bene all’Inter che, oltre a perdere la finale contro il Milan, ha perso per infortunio il perno del centrocampo nerazzurro, Hakan Calhanoglu.

Ecco le ultimissime notizie riguardo lo stop del centrocampista turco, uscito per infortunio contro i rossoneri a causa di un problema fisico.

Di rientro da Riyad, il giocatore si è sottoposto a dei nuovi accertamenti strumentali che hanno chiarito l’entità dell’infortunio del calciatore.

E’ arrivato il comunicato del club riguardo anche i possibili tempo di recupero di Calhanoglu che ha riportato un problema all’adduttore.

Un’altra tegola per mister Inzaghi che deve fare i conti con diverse assenze in vista delle prossime partite di campionato, contro Venezia e Bologna.

In particolar modo, l’allenatore spera di recuperare quanto prima Thuram visto che anche Correa non è a disposizione e dovrà stare fermo ai box per un mesetto.

Alla lista, che comprende anche Pavard che non è al meglio e si accomoderà in panchina contro il Venezia, c’è anche Acerbi che dovrebbe tornare a disposizione nelle prossime settimane.

Ma il dubbio più grande riguarda proprio l’infortuno di Hakan Calhanoglu

Calhanoglu quando torna a disposizione dell’Inter?

Questo il comunicato del club nerazzurro, che ha informato i tifosi riguardo gli accertamenti svolti dal centrocampista presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Per fortuna, gli esamii a cui si è sottoposto Calhanoglu non hanno riportato evidenti lezioni muscolari. Si tratta di una elongazione agli adduttori che dovrà essere gestita nelle prossime settimane.

La situazione, dunque, sarà valutata dallo staff medico con Calhanoglu che è a rischio per le prossime 2 partite di campionato dell’Inter contro Venezia e Bologna.

Inter: nulla di grave per Calhanoglu

Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi che potrà avere a disposizone il suo calciatore per il recupero della partita contro il Bologna. In caso contrario, il turco potrà rientrare a pieno regime per la sfida contro l’Empoli e quella di Champions League contro lo Sparta Praga.

Intanto, per le prossime partite, contro il Venezia, è possibile che Inzaghi dia fiducia ad Asllani oppure adatti in quella posizione Zielinski, che è un altro della rosa dei nerazzurri che può ricorprire il ruolo di regista di centrocampo.