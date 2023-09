Salernitana: esonero Sousa, la scelta del sostituto

Svolta importante per il futuro di Paulo Sousa con la Salernitana, perché l’inizio sembrava promettere bene e poi le cose sono cambiate. Ora c’è la scelta in arrivo per l’esonero.

Potrebbe essere scaduto il tempo per il tecnico portoghese che arrivato lo scorso anno ha ottenuto grandi risultati con la società campana, quest’estate c’è stato un principi di rottura e poi si è tutto sistemato.

Ora però non ci sono segnali confortanti riguardo quello che accadrà tra la società e l’allenatore, perché tornano le voci riguardo un nuovo cambio in panchina che potrebbe essere decisivo.

Salernitana: esonero Sousa, le ultime dopo la sconfitta

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Paulo Sousa che ora rischia l’esonero con la Salernitana. Il tecnico portoghese che lo scorso anno ha ottenuto grandi risultati, venendo accostato in estate anche al Napoli per il posto Spalletti, oggi vive una situazione difficile con il club campano. Perché l’inizio di stagione del club di Salerno sembrava promettente, invece, ci sono stati tanti altri risultati negativi dopo la prima giornata.

Esordio all’Olimpico con la Roma con un ottimo 2-2, poi un pareggio con l’Udinese e due sconfitte pesanti con Lecce e Torino per un netto di 5 gol subiti e 0 fatti. Proprio l’ultima sconfitta in casa di queste ore contro il Torino per 0-3 in casa può costar caro alla Salernitana e a Sousa con le voci di un esonero che si fanno vive.

Esonero Sousa: la Salernitana sceglie il sostituto

Svolta possibile nelle prossime ore che riguardano il futuro di Sousa con la Salernitana, perché l’allenatore può essere esonerato per fare spazio ad un nuovo allenatore. In estate poteva andar via il tecnico portoghese e si è tanto parlato del possibile arrivo di u nuovo allenatore: Gattuso e Montella sono stati tra i nomi dei candidati.

In vista del possibile cambio in panchina, ancora una volta i nomi di Gattuso e Montella torneranno di moda per la Salernitana, perché con un esonero di Sousa ci sarà la scelta di Iervolino che punterebbe forte su i due grandi ex calciatori italiani.

Allenatore Salernitana: Gattuso più di Montella

Gattuso più di Montella può diventare il nuovo allenatore della Salernitana in caso di licenziamento di Sousa. Perché il sostituto può essere proprio l’ex tecnico di Milan e Napoli che al momento si ritrova senza squadra e svincolato in attesa della nuova squadra. Lo stesso è per Montella, che però è in contatto con la Turchia e potrebbe ricevere presto l’offerta ufficiale per allenare la Nazionale turca