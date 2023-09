UFFICIALE – Esonerato l’allenatore: il sostituto arriva dalla Serie A

Iniziano ad arrivare le prime notizie ufficiali riguardo la situazione degli allenatori. Tanti già gli esoneri che si sono accumulati in queste prime settimane in Europa, ora anche in Italia ci sono aggiornamenti.

Si stanno venendo a creare diverse situazioni importanti anche nel campionato italiano di Serie A e Serie B, perché dopo le prime settimane alcune società non sono per niente felici dei risultati che vengono fuori.

Anche in Italia ci sono ora delle prime notizie ufficiali con i primi comunicati che iniziano a venir fuori proprio sotto questo punto di vista. E’ passato un altro fine settimana e per questo motivo ci sono ora degli aggiornamenti al riguardo.

Calciomercato: esonerato l’allenatore, è deciso

In arrivo novità importanti che riguardano il calcio italiano. Perché dopo i primi esoneri che ci sono stati registrati nel resto dei campionati d’Europa. Ora anche nei nostri campionati principali vengono fuori notizie ufficiali che riguardano il valzer degli allenatori.

Alla fine non c’è stato niente fa fare, c’erano già dei problemi interni e un altra giornata senza vittoria ha fatto prendere una decisione forte alla società che ha voluto far fuori il proprio tecnico. La Cremonese ha esonerato Ballardini e ha già scelto il sostituto.

Cremonese: Ballardini esonerato, scelto Stroppa come sostituto

E’ arrivato il comunicato ufficiale della Cremonese che ha svelato di aver preso la decisione di sollevare dall’incarico l’ormai ex allenatore. Infatti il signor Davide Ballardini è stato esonerato e la Cremonese ha scelto già il sostituto. Salvo sorprese sarà Giovanni Stroppa il nuovo allenatore.

Una notizia che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ad alcuni tifosi che non si aspettavano questa scelta immediata da parte della società. Perché Ballardini ha ricevuto la notizia dell’esonero dalla Cremonese dopo aver ottenuto 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta nelle prime giornate. Veniva da 1 vittoria e 2 pareggi di fila che gli sono costati caro. Ora c’è Stroppa come sostituto.

Cremonese: Stroppa il nuovo allenatore per la Serie A

L’obiettivo della Cremonese è quello di tornare subito in Serie A e per questo non sono stati accettati i vari passi falsi di Ballardini che ha pagato con l’esonero. Nelle prossime ore sarà ufficiale anche l’annuncio del nuovo allenatore Stroppa che avrà il compito di arrivare a Cremona per tornare subito nella massima serie italiana. Lui che è già riuscito in questo obiettivo con il Monza 2 anni fa, dove è poi stato esonerato lo scorso anno dopo poche giornate di Serie A.