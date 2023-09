Stile da favola per Zaira Nara: lato B in primo piano

Fisico da sogno, occhi pazzeschi e numeri da star vera: Zaira Nara fa esplodere la community con uno scatto che lascia di sasso.

Una galleria fatta da 10 immagini e la community resta di stucco. Il motivo? Se provate a scrollare i contenuti offerti ai followers da Zaira Nara vi renderete conto di quale sia l’impatto, e nell’ultimo post, arrivano immagini da sogno.

Fra video e scatti, esplode tutto il fascino di una donna meravigliosa e incantevole, e guai a chi pensa che sia la sorella meno famosa di Wanda Nara, perché i suoi numeri, i progetti in Argentina e non solo, e gli uomini ai quali è stata legata, fanno di lei una vera e propria star. Sono le cifre sui social innanzitutto a rendere l’idea di quale sia il suo seguito.

Non siamo ancora vicini a quelle di Wanda, ma 6 milioni e mezzo di followers, per chi ama le statistiche, sono una cifra ragguardevole, che garantisce contratti di grande livello, chiamate dai grandi brand, continui lavori nell’ambito delle sponsorizzazioni e della moda. Oltre ai numeri infatti c’è un fisico da sogno e un volto incantevole che la rendono una donna molto amata nel Sudamerica, e Zaira Nara, con l’ultimo clamoroso post, ne ha dato nuovamente prova concreta.

Zaira Nara lascia tutti a bocca aperta

Giugno 2011, Zaira Nara e Diego Forlan, grande bomber uruguaiano, sono immortalati sulle splendi spiagge di Miami. Il loro amore va a gonfie vele fino alla notizia di una clamorosa rottura. Una coppia amatissima dai sudamericani si divide, e il gossip impazza.

Una reazione lecita, perché Zaira in Argentina è una star. Fra concorsi di bellezza vinti, conduzioni, programmi tv, e una piazza d’onore nelle classifiche delle donne più belle al mondo, la sua carriera le ha regalato immense gioie fin da giovanissima. In Argentina il fascino delle sorelle Nara non passa inosservato, e quelle foto sui social in cui la bionda e la mora posano insieme, iniziano a collezionare numeri pazzeschi.

Zaira Nara sulla sua pagina Instagram racconta infatti tutto delle sue esperienza lavorative. Dalla moda all’imprenditoria, passando per i momenti di vita privata, quel fisico da pin-up lascia il segno. Gambe lunghissime, occhi chiari e sguardo che incolla allo schermo, e ancora forme da modella, sguardi ammiccanti, pose pazzesche. C’è di tutto nell’ultimo scatto, in cui la Nara mostra il lato b senza esagerazioni e con grande eleganza. Il risultato? Valanghe di like e cuori ad inondare la bacheca di una donna bellissima che offre sempre spunti pazzeschi alla community.