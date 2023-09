DAZN, 100 euro di sconto subito: la procedura per ottenerlo

Grandissima offerta lanciata da DAZN per tutti gli appassionati di sport che vogliono usufruire del pacchetto dell’emittente.

Ormai sono diversi anni che l’emittente DAZN, figlia di un broadcast britannico, è sbarcata in Italia entrando a gamba tesa tra le proposte per la pay tv sportiva. Inizialmente ha trasmesso solo alcune partite della Serie A di calcio, poi si è imposta strappando a Sky Sport l’esclusiva su tutte le 10 gare di ogni giornata di campionato.

Tante però le polemiche e le discussioni createsi attorno a DAZN. Come ad esempio i difetti e le problematiche sorte troppo spesso con i server, a volte non funzionali a rendere perfetta la visione in diretta degli eventi sportivi. Senza parlare del caro prezzi che ha riguardato negli ultimi due anni anche gli abbonamenti alla piattaforma streaming.

Sono diversi i tifosi di calcio italiani che si sono lamentati per l’aumento del costo dei vari abbonamenti. Basti pensare che al debutto DAZN costava praticamente 9,99 euro al mese, con un’offerta ovviamente molto meno nutrita, mentre oggi è arrivato a domandare 45,99 euro mensili per il pacchetto Plus.

Offerta speciale DAZN, ecco a chi è destinata: si risparmia tantissimo

Non mancano però i periodi di offerte e promozioni lanciate da DAZN. Come l’ultima che si può leggere sul sito web ufficiale della piattaforma inglese. Tale promozione è indirizzata a coloro che erano abbonati in passato ed intendono riattivare tale iscrizione a pagamento.

Per questi utenti il prezzo sarà scontato per ben 10 mesi: l’idea è quella di poter usufruire di una agevolazione, con il costo mensile che scenderà a 30,99 euro al mese per la suddetta durata di visione. Mentre dopo il decimo mese l’abbonamento si rinnoverà automaticamente (senza previa disdetta) a 40,99 euro mensili.

Un risparmio di ben 100 euro che potrebbe far comodo a moltissimi utenti. Inoltre tale promozione riguarderà solo il piano Standard, ovvero quello che permette di vedere tutto il catalogo della piattaforma su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente e di registrare fino a 6 dispositivi abilitati alla visione.

Originariamente tale risparmio era solo consentito agli utenti che si abbonavano per almeno un anno di visione su DAZN, pagando tutto in un’unica soluzione. Mentre la promozione appena proposta permette di ottenere lo sconto anche pagando mensilmente e senza vincoli a lungo termine.

Tale offerta come detto sarà applicabile solo ai vecchi utenti che devono ancora riattivare l’abbonamento, dunque coloro che ne potranno usufruire riceveranno una e-mail diretta e individuale per far scattare la promo.