Subito un colpo: la Juve è pronta a correre ai ripari

La Juventus prepara un nuovo colpo sul mercato per puntare allo scudetto: testa a testa con un’altra big italiana.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a Max Allegri e alla sua Juventus un nuovo rinforzo sul mercato. Mancano ancora diversi mesi all’apertura della sessione invernale, ma il Football Director bianconero non vuole farsi trovare impreparato.

Il campionato è ormai entrato nel vivo e la squadra ha palesato le prime difficoltà. A preoccupare maggiormente i tifosi è però la situazione relativa agli infortuni. La rosa bianconera al momento sembra a corto di uomini, soprattutto in un reparto. Ed è per questo che Giuntoli proverà già da gennaio a tappare una falla clamorosa con un nome utile per il presente e per il futuro.

A tenere con il fiato sospeso il pubblico di fede juventina è in particolare la retroguardia. Leo Bonucci è ormai un ricordo, Alex Sandro sarà fermo ai box per diverse settimane (e a fine stagione saluterà la Vecchia Signora), Daniele Rugani non sembra rientrare nel progetto di Allegri, e a sua volta è destinato a partire al massimo il prossimo giugno.

In questo momento, se non si considera l’ex Empoli, gli unici tre difensori di ruolo a disposizione di Allegri sono Danilo, Bremer e Gatti. Troppo poco per poter pensare di affrontare al massimo una stagione intera, puntando al massimo traguardo possibile, lo scudetto. Urge correre ai ripari, e Giuntoli sarebbe già pronto a sfidare una big italiana per un difensore dal grande presente e di sicuro avvenire.

Juventus, arriva il nuovo difensore: colpo super per Giuntoli

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli e Manna starebbero sondando il mercato alla ricerca dell’occasione migliore, soprattutto nel rapporto qualità-prezzo. E la soluzione potrebbe portare a Strahinja Pavlovic.

Difensore mancino del Salisburgo, classe 2001, è esploso al Partizan Belgrado e negli ultimi tempi si è messo in mostra con la maglia del club austriaco, sia in campionato che in Champions League.

Un giocatore che piace, e non poco, al club bianconero, ma che è finito negli ultimi tempi nel mirino anche della Lazio. Potrebbe quindi profilarsi una corsa a due tra i bianconeri e i biancocelesti, con la Vecchia Signora nettamente in vantaggio, considerando anche la valutazione importante che ne fa la squadra della Red Bull (non meno di 25-30 milioni).

Ovviamente spendere una somma così elevata per un difensore non rientra però al momento nella filosofia della nuova Juve, costretta a una inevitabile spending review per rimettere a posto i conti. Anche per questo motivo Giuntoli starebbe continuando a monitorare comunque anche Tiago Djalò del Lilla, difensore portoghese di grande affidabilità ma frenato nella sua crescita negli ultimi anni da un infortunio, in scadenza di contratto nel giugno 2024.