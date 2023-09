Serie A, arbitro sospeso: arriva la sentenza

La sesta giornata di Serie A si avvia verso la conclusione e c’è stata già la prima sentenza sulla penalizzazione all’arbitro.

Gli episodi da moviola non mancano mai nelle giornate di Serie A e anche alla fine del sesto turno ci sono alcune situazioni che fanno discutere e che andranno certamente riviste alla lente d’ingrandimento. Il VAR continua ad alimentare polemiche su polemiche ma anche a garantire la giusta serenità agli arbitri che sono in campo e che devono decidere situazioni spesso complesse.

Alla fine del sesto turno di Serie A arriverà la penalizzazione per l’arbitro per un grave errore che gli costerà molto caro.

Episodi da moviola: il VAR in tv chiarirà tutto

La moviola è ancora oggi uno dei momenti preferiti di ogni tifoso di calcio italiano. Spesso si vogliono addossare le colpe di sconfitte amare proprio agli arbitri e alle decisioni che, insieme al VAR, prendono in campo. E le polemiche non mancano mai. Dopo ogni partita regna sempre il caos, tra chi si lamenta e chi chiede miglioramenti.

I problemi creati dal VAR o dalle decisioni arbitrali sono spesso l’alibi di tanti allentori e tifosi che provano a giustificare le sconfitte della propria squadra.

Da qualche giorno il VAR e le decisioni arbitrali sono di accesso pubblico, con il programma in onda su DAZN con la presenza speciale del designatore Rocchi.

Napoli – Udinese: Manganiello verrà penalizzato

La partita tra Napoli e Udinse vinta dagli azzurri per 4-1 ha creato non poche polemiche per il primo gol segnato dalla squadra di Rudi Garcia. Khvicha Kvaratskhelia viene atterrato in area di rigore da Ebosele e l’arbitro Manganiello fa ampi gesti di continuare la partita.

Dopo pochi secondi, poi, viene richiamato dal VAR per controllare meglio l’azione e dopo l’on field review decide di assegnare il calcio di rigore al Napoli.

Secondo Luca Marelli, ex arbitro ed esperto di moviola di DAZN, per questa svista di campo, Manganiello subirà un’importante penalizzazione.

“Il mancato rigore fischiato in presa diretta è una svista dell’arbitro, che si trovava anche in una buona posizione. Probabilmente ha guardato la parte alta dei corpi e ha completamente perso ciò che era successo sotto. Per questo episodio sarà penalizzato: doveva vederlo in campo, essere corretti dal VAR in questi casi porta a una penalizzazione”.

Udinese, Sottil si lamenta dell’arbitraggio: le parole

Il rigore fischiato al Napoli che ha aperto le danze al Maradona e ha portato alla vittoria degli azzurri ha rammaricato Andrea Sottil. Il tecnico dell’Udinese si è trovato in netto disaccordo con la decisione del VAR di richiamare l’arbitro Manganiello per rivedere l’azione.

“Il Napoli ha strameritato la vittoria però sul rigore, se l’arbitro non lo ritiene rigore, il VAR non dovrebbe intervenire”.