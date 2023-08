Taremi Milan, salta tutto: ecco i motivi del mancato accordo

Il Milan ha provato a prendere Mehdi Taremi fino a qualche minuto fa: l’accordo è saltato, ecco svelati tutti i reali motivi.

I rossoneri hanno messo in piedi un calciomercato degno di nota, con tanti nomi di alto livello che hanno contribuito al netto miglioramento della squadra che ora può puntare nuovamente a grandi traguardi. Stefano Pioli si è detto estremamente soddisfatto di quanto fatto da Moncada e Furlani ma non è da escludere un altro colpo d’oro nelle ultimissime ore di mercato.

Le mosse di mercato in casa Milan potrebbero non essere terminate e nelle ultime ore si è avuta la possibilità di prendere Mehdi Taremi come nuovo attaccante.

Milan – Taremi: situazione bloccata, l’affare non si fa

Il Milan, com’è ben noto, ha provato a prendere Mehdi Taremi per completare l’attacco e confermarsi la regina del mercato italiano ma anche in Europa. Sono arrivati nomi molto importanti ma manca l’attaccante che possa dare rifiato a Giroud nei momenti più complessi della stagione.

L’affare Taremi sarebbe potuta essere la ciliegina sulla torta del mercato rossonero ma non ci sono stati gli accordi per le firme.

Gli accordi, che sembravano possibili fino a qualche ora fa, sono saltati e Taremi non diventerà un nuovo centravanti del Milan.

Taremi non va al Milan: ecco i motivi

Il Milan ha provato a sbloccare l’affare Taremi fino a qualche ora fa. Stando a quanto riferisce Sky Sport, a Casa Milan oggi c’è stato un incontro con Daria Bahrami, agente iraniana che ha intermediato alla trattativa tra Milan e Porto.

Per trovare gli accordi e mettere le firme definitive all’operazione, però, la società rossonera avrebbe dovuto trattare con altri agenti che non si sono presentati a Casa Milan. Il Milan aveva l’accordo con il Porto per il trasferimento a titolo definitivo di Taremi ma l’arrivo dell’iraniano è bloccato perché il giocatore non ha accettato lo stipendio di 1.5 milioni.

Non ci sono stati miglioramenti nella trattativa e, a meno di clamorosi ribaltoni nell’ultimo giorno di mercato, Taremi non sarà un attaccante rossonero.

Taremi deluso da Porto e agenti: cosa è successo

Taremi ha deciso di respingere la proposta del Milan dopo che c’era già un principio di accordo tra i club. Secondo quanto riferisce Record, il numero 9 resterà al Porto fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto.

Taremi si era addirittura accordato con il Porto per rinunciare al 15% della percentuale da gaudagnare in caso di cessione, ma è rimasto deluso per non essere stato informato dell’operazione, situazione di cui incolpa gli agenti che gli erano vicini. Taremi negli ultimi giorni si è affidato a un agente molto vicino al Porto che ha chiesto cifre più elevate per stipendio e commissioni e ha fatto saltare la trattativa.