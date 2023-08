Marotta, che brivido: doppio no, poi si salva così

Finale col brivido per una delle storie di mercato più avvincenti di questa estate: doppio no per l’Inter, poi la svolta.

Il conto alla rovescia è iniziato. Manca poco ormai al termine di una sessione di calciomercato sorprendente e complicata per le squadre italiane, anche per le più blasonate. Lo sa bene l’Inter. La Beneamata ha vissuto un’estate altalenante, tra colpi finalizzati in poche ore e vere e proprie telenovele portate avanti per settimane e settimane, a volte senza esito.

L’ultima di queste storie infinite ha riguardato Benjamin Pavard, il difensore francese del Bayern Monaco rischiava di diventare il peggior Godot della storia nerazzurra. Per giorni è stato atteso a Milano per le visite mediche, la firma e la presentazione, e per giorni il suo arrivo è slittato a causa dei bavaresi.

Un doppio ‘no’ arrivato nelle ultime ore sembrava l’ennesima doccia gelata per l’Inter e per Marotta. Qualcosa però ha cambiato l’epilogo di questa vicenda, per il bene di tutte le parti in causa.

L’Inter era fortemente interessata al francese, il giocatore aveva già trovato l’accordo con il club per trasferirsi a Milano fin da subito e il Bayern non voleva fare muro alla sua cessione. I tedeschi, però, non potevano in alcun modo liberarsi di un calciatore così importante senza aver prima trovato un degno sostituto. Ed è per questo che l’operazione è rimasta bloccata a lungo, con il forte rischio di rimanere lì, sospesa, come sogno a lungo inseguito e mai realizzato.

Un epilogo che fino alla mattina del 29 agosto sembrava quanto mai concreto, non fosse accaduto qualcosa che alla fine ha ‘ammorbidito’ la posizione dei bavaresi, permettendo finalmente a Marotta di finalizzare uno dei colpi più importanti di questo mercato.

Inter, che rischio: doppio ‘no’, ma Pavard arriva lo stesso

E dire che il Bayern non stava certo temporeggiando nella ricerca di un sostituto del francese. Anzi, rispetto a quanto accaduto per Sommer si era anche impegnato fin da subito per trovare una soluzione che potesse riuscire a sbloccare un’impasse antipatica per tutti.

Il problema è stato che gli obiettivi individuati dai bavaresi, in grado come Pavard di giocare sia come terzini destri che come centrali difensivi, non erano raggiungibili per vari motivi.

Nonostante i 33 milioni più bonus che l’Inter verserà nelle casse dei tedeschi con la conclusione dell’operazione Pavard, infatti, i tedeschi non avevano alcuna intenzione di investire una somma così elevata per un altro difensore, dopo averne già spesi oltre 50 per Kim dal Napoli.

Erano così saltate, per questo motivo, sia la pista Juan Foyth del Villarreal, blindato da una clausola da 40 milioni, sia il più economico, ma in questo momento del mercato incedibile, Pierre Kalulu del Milan. D’altronde, perché i rossoneri avrebbero dovuto privarsi di uno dei titolari della difesa per aiutare i rivali dell’Inter a finalizzare un’operazione che senza dubbio li rinforzerà?

Con questo doppio ‘no’ nella mente dei tifosi dell’Inter l’operazione sembrava destinata a saltare, con molti supporter che ormai avevano messo da parte l’idea Pavard per ‘accontentarsi’ di Schuurs del Torino. Alla fine, però, all’arrivo della deadline fissata dai nerazzurri il Bayern ha deciso di fare uno strappo alla regola e ha dato il via libera al trasferimento del francese, avendo ormai trovato una doppia alternativa (Chalobah dal Chelsea o Bella-Kotchap dal Southampton) che, con tutto probabilità, potrà raggiungere Monaco già nelle prossime ore.

Tutto è bene quel che finisce bene. Ancora una volta il lieto fine è arrivato e i tifosi del Biscione hanno potuto gioire. Ma mai come questa volta Marotta ha rischiato molto. E resta da capire se un investimento così importante per la difesa, a fronte di un risparmio in attacco, possa considerarsi una mossa adeguata o un eccesso di fiducia nei suoi attuali bomber.

