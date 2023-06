Terremoto Juventus: “Moise Kean non deve più giocare a calcio”

Il giovane attaccante della Juve finisce nel vortice delle critiche dopo quanto accaduto con la selezione Under 21 azzurra

Non ne va bene una. Non c’è pace – nemmeno dopo aver concluso la stagione con la maglia della Juve – per i calciatori bianconeri impegnati nelle varie appendici con le proprie nazionali. Che si tratti di amichevoli, o di semifinali di Nations League, o di convocazioni per l’Europeo Under 21, sembra che gli influssi negativi di un’annata maledetta ancora stiano dispiegando i loro effetti.

Ne sa qualcosa Leonardo Bonucci, disastroso nella sconfitta dell’Italia contro la Spagna. E ne sa qualcosa anche Moise Kean, che che si è attirato le critiche di buona parte degli addetti ai lavori.

Convocato dal Ct dell’Under 21 Paolo Nicolato in vista dell’Europeo di categoria che prenderà il via il 21 giugno, il nativo di Vercelli ha praticamente già lasciato il ritiro. Il motivo? Scarse motivazioni personali per una competizione che non stimola il giovane attaccante. Ovviamente, preso atto della situazione, l’allenatore ha fatto le sue scelte, non entrando però troppo nel dettaglio con i giornalisti.

“Quello che dovevo dirgli gliel’ho detto con grande serenità, e lui mi ha risposto con altrettanta serenità. Del resto ognuno è libero di prendere le proprie decisioni, per me la cosa è chiusa“, il lapidario commento, anche elegante a suo modo, di Nicolato. Peccato per Kean che la sua scelta non sia stata ‘apprezzata’, per usare un eufemismo, dagli addetti ai lavori.

Damascelli a ‘gamba tesa’ sull’attaccante bianconero

Intervenuto come di consueto a Radio Radio per commentare le notizie di stretta attualità, il giornalista Tony Damascelli non le ha mandate a dire all’ex Everton. Schierandosi implicitamente, ma apertamente, col pensiero di Nicolato. “Moise Kean non deve più giocare a calcio secondo me. Io non lo prenderei mai in nessuna squadra“, la stilettata di Damascelli contro il giocatore, già in passato protagonista di comportamenti sopra le righe nei raduni della Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini.

E dire che, soprattutto in contumacia Vlahovic nell’immediato periodo pre-Mondiale, l’attaccante sembrava aver ritrovato la forma dei giorni migliori, andando a segno addirittura nelle cinque occasioni consecutive in cui era stato schierato da titolare. Il carattere però, da sempre un limite dell’ex PSG, lo ha portato ad attirarsi nuovamente le antipatie del popolo bianconero. E del tecnico Allegri.

L’episodio dell’espulsione dell’Olimpico – entrato durante Roma-Juve sul punteggio di 1-0 a favore dei giallorossi, Kean si fece espellere dp 40″ dal suo ingresso in campo – rovinò quanto di buono era stato fatto vedere fino a quel momento. Non c’è pace, dicevamo. Anche se alle volte i guai sarebbe meglio non andarseli a cercare.