Barella ‘ceduto’ in Premier: la verità sull’addio

Negli ultimi giorni Nicolò Barella al centro dei rumours di mercato, con l’interessamento forte della Premier League: le ultime sull’interista

Da anni è uno dei migliori centrocampisti italiani. Oltre che una colonna dell’Inter, con la quale ha disputato probabilmente la sua miglior stagione, con cifre di tutto rispetto: 9 gol e 10 assist totali per Nicolò Barella, letteralmente imprescindibile per Simone Inzaghi.

Il centrocampista cagliaritano, 26 anni, ha avuto i suoi momenti di fase calante, ma sembra essere riuscito a lavorare e a ridurre sensibilmente l’eccessivo nervosismo che lo caratterizzava in campo e ne rappresentava uno dei punti deboli. La costante elettricità su cui vive e gioca, comunque, ne fa un giocatore unico nel suo genere, e non è un caso che spesso club importanti raccolgano informazioni su di lui.

Soprattutto negli ultimi giorni, sono riemersi rumours di mercato di una certa importanza, per quanto concerne il futuro di Barella. Messo nel mirino con grande decisione dal Newcastle, club che si affaccia quest’anno alla Champions League per la prima volta dopo circa un ventennio e che con la nuova proprietà saudita ha grande possibilità di spesa. L’offerta dei Toons, come noto, reca una cifra piuttosto importante: 58 milioni di euro.

Barella-Inter, i nerazzurri tengono duro: una sola condizione per l’addio

Si è dunque iniziato a ipotizzare l’addio di Barella ai nerazzurri e, parallelamente, a tracciare il ‘borsino’ dei suoi possibili eredi. Con due nomi su tutti, quelli di Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic. Al momento, però, in realtà è prematuro pensare che la cessione possa materalizzarsi.

Su Calciomercato.it, viene ricordato quanto Barella sia considerato un incedibile non soltanto da Simone Inzaghi, ma anche da Marotta e Zhang. Parliamo, lo abbiamo detto, di uno dei pilastri dell’Inter vice campione d’Europa, che nella prossima stagione proverà a confermarsi a livello continentale e che in Italia rilancerà la sua candidatura per lo scudetto.

Dunque, per il momento, la proposta del Newcastle, né nessun’altra simile, viene presa in considerazione. A sua volta, il giocatore a Milano sta molto bene e non pensa all’addio. Una eventuale cessione verrebbe valutata solamente di fronte a una proposta da almeno 80 milioni di euro. Si tratterebbe della cifra minima capace di far vacillare il club di Viale della Liberazione. Ma fin quando una tale offerta non dovesse materializzarsi, Barella continuerà ad indossare la maglia della Beneamata.