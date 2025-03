Tifosi infuriati con Motta, ma la Juventus lo conferma

La Juventus sta attraversando un periodo di forte turbolenza, con i tifosi che esprimono crescente insoddisfazione nei confronti dell’allenatore Thiago Motta.

Nonostante le critiche, la dirigenza bianconera ha ribadito la propria fiducia nel tecnico, sottolineando la necessità di mantenere l’unità all’interno del club.

La situazione è precipitata dopo due pesanti sconfitte consecutive in campionato. Il 9 marzo 2025, la Juventus ha subito una sconfitta casalinga per 4-0 contro l’Atalanta, seguita il 16 marzo da un ulteriore tracollo per 3-0 in trasferta contro la Fiorentina. Questi risultati hanno scatenato la rabbia dei tifosi, che hanno manifestato il loro malcontento sia sui social media che durante le partite, chiedendo a gran voce un cambio alla guida tecnica.

Nonostante la pressione esterna, la dirigenza juventina ha scelto di confermare la fiducia in Thiago Motta. Il Managing Director Football, Cristiano Giuntoli, ha dichiarato: “In questi momenti delicati dobbiamo stare uniti. Siamo molto dispiaciuti per le ultime due gare sotto livello, ma siamo convinti di uscirne tutti insieme sempre con Thiago Motta”. Giuntoli ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere l’equilibrio e di focalizzarsi sull’obiettivo primario della qualificazione alla Champions League, ancora alla portata della squadra.

La Juventus ha affrontato una stagione complicata, caratterizzata da eliminazioni premature sia in Champions League che in Coppa Italia. Attualmente, la squadra occupa il quinto posto in Serie A con 52 punti, a un punto dal quarto posto occupato dal Bologna. La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta un obiettivo cruciale per il club, sia dal punto di vista sportivo che economico.

Le parole di Thiago Motta

In conferenza stampa, Thiago Motta ha riconosciuto le difficoltà attuali, ma ha espresso fiducia nel supporto della società e nella capacità della squadra di reagire: “La priorità è la partita contro la Fiorentina, dove speriamo di recuperare dopo la deludente sconfitta precedente“. Il tecnico ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare per assicurarsi un posto tra le prime quattro in campionato.

La dirigenza bianconera è chiamata a gestire una situazione delicata, cercando di mantenere la coesione all’interno del club e di rispondere alle aspettative dei tifosi. Giuntoli ha affermato: “Dobbiamo analizzare in maniera lucida quello che è successo nelle ultime due settimane. Ci vuole equilibrio, non si può passare dalle stelle alle stalle“. Le prossime partite saranno decisive per valutare la capacità della squadra di invertire la rotta e raggiungere gli obiettivi prefissati.

La Juventus si trova in un momento critico della stagione, con risultati deludenti che hanno messo sotto pressione l’allenatore Thiago Motta. Nonostante le critiche dei tifosi, la dirigenza ha scelto di confermare la fiducia nel tecnico, sottolineando l’importanza di mantenere l’unità e l’equilibrio all’interno del club. La qualificazione alla Champions League rimane l’obiettivo principale, e le prossime settimane saranno fondamentali per determinare il futuro della squadra e del suo allenatore.