Titoli di coda con l’Inter: ceduto a 18 milioni

Esperienza deludente all’Inter nonostante l’importante investimento: cessione inevitabile, addio certo

L’Inter si sta preparando al momento più atteso. La finale di Champions League è un qualcosa di inaspettato e per questo ancor più speciale. Dopo una stagione difficile, con un campionato chiuso a -18 dal Napoli campione, Simone Inzaghi è riuscito in un bel cammino europeo, facilitato anche dalla fortuna nei sorteggi nella fase ad eliminazione diretta.

Un inizio caldissimo per un’estate che si preannuncia rovente sul mercato. La società sa bene che saranno mesi molto importanti per il futuro del club, sia per gli acquisti che per le cessioni. La situazione Lukaku andrà risolta con il Chelsea ma ci sono poche possibilità di riuscita a causa dei costi troppo elevati.

Ma gli addii potrebbero non finire qui: in caso di offerte importanti, il club sarà costretto a prenderle in considerazione, soprattutto se dovessero arrivare per quei giocatori che non sono riusciti a dare il massimo. Fra questi c’è Robin Gosens, arrivato nel gennaio 2022 dall’Atalanta per 30 milioni ma che non è riuscito a rendere quanto ci si aspettava.

Calciomercato Inter, se ne va: l’offerta è giusta

La sua avventura in nerazzurro sembra arrivata ai titoli di coda, anche perché è un elemento che ha buon mercato soprattutto in Germania. La partita contro il Torino – titolare e sostituito ad un quarto d’ora dalla fine – potrebbe esser stata la sua penultima da interista, in attesa della finale di Champions (dove giocherà sicuramente Dimarco).

Il futuro di Gosens potrebbe essere in Bundesliga. C’è una squadra in particolare che lo segue anche perché molto presto perderà l’esterno sinistro titolare. Si tratta del Borussia M’Gladbach, che dirà addio a Bensebaini a parametro zero. L’ex Atalanta potrebbe essere ceduto per una cifra fra i 15 e i 18 milioni di euro: i tedeschi ci pensano sul serio e lui sarebbe ben contento di tornare in patria. Un’opzione molto concreta e che va seguita con attenzione. Ma non è da escludere ulteriori inserimenti ancora dalla Germania.

La sua avventura all’Inter è stata deludente. Da lui ci si aspettava molto di più, ma l’impatto è stato negativo per poi migliorare in questa stagione ma senza mai convincere al 100% – anche se ha segnato un gol di fondamentale importanza al Camp Nou contro il Barcellona ai gironi. Inoltre, la crescita di Dimarco ha ulteriormente complicato il suo inserimento. L’investimento per lui è stato molto importante da parte del club e non ha dato i suoi frutti, ma adesso è ancora in tempo per recuperare un po’ di soldi spesi.