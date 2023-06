Molla la Juve dopo l’esonero: sprint nerazzurro

La Juventus può perdere un altro pezzo a fine stagione, un membro dello staff bianconero, infatti, potrebbe cambiare “maglia” molto presto

Finale di stagione rovente in casa Juventus, con la dirigenza alle prese con diversi problemi da risolvere. Contatti in scadenza, il futuro del tecnico Max Allegri, un calciomercato da fare con un budget ridotto, i pensieri per la Vecchia Signora sono tanti e rischia di aggiungersene un altro.

Il Pisa, dopo aver fallito l’obiettivo playoff di Serie B, ha dato il via a un grosso processo di rinnovamento. Già nell’estate 2022 i toscani avevano provato a iniziare un nuovo ciclo per ridare consistenza al grande sogno Serie A, ma le cose non sono andate come da aspettative. Rolando Maran infatti è stato esonerato dopo appena sei giornate.

Per risollevare i nerazzurri il presidente Corrado ha quindi richiamato il vecchio tecnico Luca D’Angelo che, dopo aver perso la finale playoff contro il Monza, sembrava aver chiuso il suo ciclo in terra toscana. Il suo ritorno ha portato a una buona ripresa, con la squadra dell’imprenditore americano Alexander Knaster che è tornata a lottare per un posto tra le prime otto.

Nel finale di stagione è però arrivato un nuovo crollo. Ultima vittoria il 18 marzo contro il Benevento, poi due pareggi e ben sei sconfitte. Clamorosa quella all’ultima giornata contro la SPAL già retrocessa, con il Pisa che con una vittoria sarebbe comunque approdato ai playoff. Ad approfittare dell’incredibile passo falso è stato il Venezia, che è arrivato ottavo a discapito del Palermo e proprio dei toscani.

Sprint del Pisa, tradimento in casa Juventus?

Una stagione dunque salvata ad annata in corso, ma che poi si è rivelata comunque fallimentare. Il Pisa quindi ha così deciso di dare il via a un profondo processo di rinnovamento, non cambiando solo il tecnico come l’estate scorsa. Via sia D’Angelo che il ds Chiellini, con l’ex Roma Aleksander Kolarov nuovo direttore sportivo.

Ora c’è da scegliere con cura il tecnico, perché i soldi per il calciomercato ci sono, ma serve anche la guida giusta. E qui torniamo alla questione Juventus. Sì, perché il Pisa sembra aver messo nel mirino proprio Paolo Montero, attuale tecnico delle giovanili U19 bianconere. L’ex difensore ha già un po’ di esperienza alla guida dei club. In particolare quella alla Sambenedettese tra il 2019 e il 2021 è stata l’esperienza più intensa.

Il quinto posto ottenuto con l’U19 ha riacceso su di lui i fari dei club, soprattutto per quanto riguarda quelle società che vogliono puntare su un progetto sì ambizioso, ma anche giovane e fatto di idee. Farebbe sicuramente strano vedere Montero alla guida di una squadra nerazzurra, rievocando così l’eterna lotta con l’Inter. Per lui sarebbe però una bella chance per fare lo step successivo e quindi la Juventus dovrebbe così pensare a un nuovo allenatore per le sue giovanili, settore sul quale, soprattutto dopo i problemi dati dall’inchiesta Prisma, la Vecchia Signora sta puntando molto.