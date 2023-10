Torna Chiellini: a svelare tutto è lui stesso

L’ex Nazionale ha rivelato che tornerà in Italia per una nuova opportunità. Le sue parole fanno sognare i tifosi bianconeri

Nell’estate del 2022, dopo diciassette anni in maglia bianconera conditi da oltre 500 presenze e nove scudetti, Giorgio Chiellini ha deciso di interrompere il suo matrimonio con la Juventus. Lo ha fatto, però, non per trasferirsi in un altro club italiano, bensì per volare negli Stati Uniti alla corte del Los Angeles FC, squadra che milita nella Major League Soccer. Una scelta di vita e di cuore, presa per non tradire l’affetto di una tifoseria che l’ha sempre amato e supportato. Una scelta da vero capitano.

Nei primi mesi trascorsi negli States, Chiellini si è subito fatto valere guidando la sua nuova squadra alla conquista della MLS Cup, l’unica vinta dal club nella storia, arrivata superando in finale il Philadelphia Union. Quest’estate, invece, il difensore toscano è stato protagonista nella cavalcata che ha portato la compagine californiana in finale di CONCACAF Champions League (poi persa con il Leon). Insomma, una bella esperienza contrassegnata da tante soddisfazioni.

Juventus, senti Chiellini: “Tornerò, la mia vita sarà a Torino”

Tuttavia, Chiellini ha ormai 39 anni e ha iniziato a riflettere su quello che farà una volta appesi gli scarpini al chiodo. Momento che arriverà presto, mese più o mese meno. Ne ha parlato lui stesso in un’intervista realizzata da Planetwin365.news in collaborazione con Operazione Nostalgia e Sportitalia.

“Ho capito di essere alla fine del mio percorso con la Juventus. ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare un’esperienza in America, un posto che mi ha sempre affascinato”, ha detto Chiellini riavvolgendo il nastro dell’ultimo anno e mezzo. Poi ha aggiunto: “Ho valutato solo offerte che mi ispirassero come giusto finale di carriera, anche per capire come vivono lo sport-business negli Stati Uniti e aprirmi verso nuove culture”.

Come vi abbiamo anticipato poc’anzi, l’ex leader della retroguardia juventina si è soffermato anche su quella che sarà la sua vita dopo il ritiro. “Sicuramente non altre squadre, devo capire quando ma torneremo in Italia“. Nessun dubbio sulla destinazione: “La mia vita dovrebbe essere a Torino. Vorrei dare stabilità alla famiglia, ho tanti progetti e idee, più a livello manageriale, e ho tempo per prepararmi capendo tutte le opportunità”. Tali dichiarazioni hanno suscitato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, i quali vorrebbero una figura del suo spessore all’interno della rinnovata dirigenza del club.