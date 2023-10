Calciomercato Juventus: a gennaio arriva il sostituto di Pogba

Con la condanna di Paul Pogba la Juventus è pronta a rescindere il contratto del francese ed intervenire nel calciomercato per sostituire l’ex Manchester United con un giocatore che possa dare maggiori garanzie a Massimiliano Allegri, soprattutto da un punto di vista fisico.

Per questo motivo la dirigenza della Juventus è al lavoro già da diverse settimane per riuscire a mettere a disposizione del tecnico bianconero un giocatore di qualità e quantità il prossimo gennaio, in grado di diventare uno degli imprescindibili della formazione della Vecchia Signora.

A fronte di questo la lista di Giuntoli e dirigenza è già ricca di nomi importanti, anche se l’impressione è che la Juventus possa alla fine andare a puntare su un nome già accostato ai colori bianconeri nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus, out Pogba: scelto il sostituto

Importati novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che a fronte del caso Pogba è pronta ad andare ad investire su un centrocampista il prossimo gennaio. Il francese, da quando è tornato, non ha mai dato garanzie a Massimiliano Allegri, soprattutto fisiche, ed è servita una (quasi) maxi squalifica per far aprire gli occhi alla Vecchia Signora.

Meglio tardi che mai si suol dire in questi casi, l’importante è rimediare, e Giuntoli è pronto a farlo regalando all’allenatore bianconero un nuovo centrocampista nel prossimo calciomercato, che in rosa andrà numericamente a sostituire proprio Pogba. L’investimento che farà la Juventus non sarà però fine a se stesso, visto che la Vecchia signora avrebbe intenzione di puntare su un centrocampista esperto che per anni ha dominato nei grandi palcoscenici nazionali ed internazionali.

Stando infatti a quanto riportato da juvenews.eu, per sostituire Paul Pogba la Juventus avrebbe intenzione di portare in Serie A Emil Hojbjerg nel prossimo calciomercato invernale, sfruttando anche gli ottimi rapporti instaurati con il Tottenham in questi anni.

La Juventus vuole Hojbjerg: l’idea dei bianconeri

La Juventus vuole puntare su Emil Hojbjerg. Il nome del centrocampista danese viene accostato ai colori bianconeri già da diverse settimane, ma stando a quanto riportato da juvenews.eu il classe ’95 potrebbe sbarcare in Serie A solo alle condizioni della Vecchia Signora, ovvero in prestito e per la seconda metà della stagione.

Qualora, e giustamente, il Tottenham non accettasse le condizioni della Juventus, Giuntoli sarebbe pronto a virare su un altro obiettivo, che a dirla tutta rappresenta essere la sua prima scelta.

Juventus: Giuntoli punta ad un giovane talento

Per sostituire Paul Pogba Giuntoli vuole portare alla Juventus un giovane talento europeo nel prossimo calciomercato invernale, ovvero Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk, valutato all’incirca 15 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt. Ad un’operazione del genere Massimiliano Allegri avrebbe già dato il suo consenso, dunque non bisogna fare altro che aspettare un movimento concreto della Juventus.