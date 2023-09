Torna in Serie A: riecco Insigne, appuntamento a gennaio

Lorenzo Insigne può tornare in Serie A dopo una stagione e mezzo: ci pensa una big per il mercato di gennaio.

L’avventura di Lorenzo Insigne in Major League Soccer potrebbe essere agli sgoccioli. Un anno e mezzo dopo il suo addio al Napoli, alla Serie A e al calcio europeo, l’ex capitano della squadra azzurra potrebbe essere pronto a riabbracciare l’Italia.

Le troppe delusioni accumulate in Nord America potrebbero infatti convincerlo ad accettare la corte di una big italiana. Se per un ritorno a Napoli non ci sarebbero margini, un’altra squadra molto importante del nostro campionato sarebbe pronta a scommettere sul talento di Frattamaggiore già dal prossimo mercato di gennaio.

Classe 1991, Lorenzo il Magnifico è probabilmente agli sgoccioli della sua carriera, ma potrebbe avere ancora la voglia di giocarsi un’ultima grande avventura in un calcio più adatto alle sue qualità, dopo aver provato di imporsi in Mls, fin qui senza grande fortuna.

Nonostante le ottime premesse e una squadra composta da giocatori di buon livello, a Toronto le cose sono andate piuttosto male, come dimostrato dai risultati deludenti della formazione canadese in questa stagione. Anche per questo motivo una sua partenza non verrebbe accolta in maniera drammatica dai tifosi, e forse nemmeno dalla società che con tanta forza lo aveva voluto nel febbraio 2022.

Insigne lascia Toronto: clamoroso ritorno in Serie A per l’ex capitano del Napoli

6 gol e 2 assist in 11 presenze nella stagione 2022, 4 gol e 3 assist in 17 presenze in quella del 2023. A livello numerico l’impatto di Lorenzo con il calcio americano non è stato straordinario, ma nemmeno da buttare. A pesare moltissimo sulla percezione dell’avventura a Toronto di Insigne sono stati i numerosi infortuni che lo hanno costretto spesso a guardare i compagni di squadra dalla tribuna e i risultati mediocri della squadra.

La formazione dell’Ontario, dopo aver mancato l’accesso ai playoff lo scorso anno, ha collezionato moltissime sconfitte in questa stagione e attualmente è malinconicamente all’ultimo posto della Eastern Conference, distante 3 punti dall’Inter Miami penultima (ma con due partite da dover recuperare).

Per questo e mille altri motivi il ritorno di Insigne in Serie A appare oggi molto meno difficile che in passato. E per gennaio in particolare ci starebbe pensando la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dovesse confermarsi su buoni livelli in campionato e continuare il cammino in Europa, la Viola potrebbe infatti decidere di regalarsi un super colpo per chiudere al meglio la stagione.

Un’ipotesi che potrebbe affascinare e convincere Insigne a lasciare i dollari canadesi. Se nel 2022 aveva scelto di abbandonare il calcio europeo per non dover affrontare il Napoli, dopo quasi due anni di Canada, e uno scudetto vinto dagli azzurri, la situazione anche a livello ambientale è completamente cambiata, e un suo trasferimento in una squadra rivale potrebbe fare molto meno rumore di quanto non avrebbe fatto lo scorso anno.

Per ora si tratta solo di una suggestione, considerando che comunque, per tornare in Europa, Insigne dovrebbe comunque accettare di decurtare il suo attuale ingaggio da 7 milioni e mezzo. Ma nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e chissà che alla fine le motivazioni non possano avere un peso maggiore nella scelta di Lorenzo rispetto al ‘vil denaro’ tanto caro al suo ex presidente.

